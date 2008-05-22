فتح خرمشهر نگرشها را به ایران عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردارکوسه چی ظهرپنجشنبه درمراسم گرامیداشت یاد و خاطره 260شهید عملیات بین المقدس و فتح خرمشهر در رشت، افزود: پس از فتح خرمشهر تمام محاسبات آنان به هم خورد و پس از آن نیروهای عراقی در مقابل ایرانیان مایوس شدند.

وی همچنین با اعلام اینکه فتح خرمشهر شکوفایی اقتدار معنوی ملت ایران اسلامی است، گفت: ملت ایران برای استقرار نظام اسلامی تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، خون های زیادی را تقدیم کردند و برای پاسداشت و حفظ آن از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

سردار کوسه چی بیان داشت: جدایی خوزستان از ایران، خدشه به اصل نظام و تصاحب اروندرود از جمله اهدافی بود که دشمنان در جنگ هشت ساله آن را پیگیری می کردند.

وی همچنین با اعلام اینکه شرایط توقف جنگ پس از فتح خرمشهر وجود نداشت، افزود: باید برای آماده سازی نسل جوان، علت آغاز جنگ توسط رژیم بعثی به ایران و دلایل ادامه آن را به خوبی برای آنان تبیین شود.

کوسه چی، سرنگونی انقلاب اسلامی و در خطر افتادن منافع سلطه گران را از دلایل اصلی حمله رژیم بعثی به خاک کشور ایران دانست.

فرمانده دوران دفاع مقدس همچنین در خصوص این شبهه که " ایران درآن زمان باید پیشنهاد صلح را می پذیرفت "، اظهار داشت: در آن زمان چند 10 هزار کیلومترمربع از خاک ما در اشغال عراق بود در این صورت چگونه ایران می توانست با اشغال قسمت هایی از خاک خود با عراق به مذاکره بپردازد.

وی تصریح کرد: ایران خواستار بازگشت اشغالگران عراقی از خاکهای خود، آتش بس و مذاکره بود، اما عراقیها، آتش بس و مذاکره بدون عقب نشینی را در سر داشتند و هیچ طرف مسئولی در جنگ به ایران پیشنهاد ارائه غرامت نکرد.

کوسه چی در جواب به این شبهه که چرا ایران پس از فتح خرمشهر بازهم جنگ را ادامه داد، گفت: ادامه دادن جنگ توسط ایران به دلیل این بود که بخش مهمی از کشور ما هنوز در اشغال عراقی ها بود .

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به اینکه در 200 سال گذشته هروقت جنگی علیه ایران رخ داد قسمتی از سرزمین ما جدا شد، افزود: بدون تردید دوران دفاع مقدس نقطه درخشان تاریخ ایران است زیرا ذره ای از خاک ایران به اشغال درنیامد.

رئیس ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان گیلان نیز در این مراسم گفت: اوج صلابت و مقاومت ملت ایران در سوم خرداد تجلی یافت.

سرهنگ پاسدار هوشنگ متقیان افزود: سوم خرداد یادآور مجاهدت وشجاعت مردان و زنان بزرگی است که رسالت خویش را درآن برهه زمانی با جهاداکبر به ثمر رسانده و درس عزت ، خودباوری و پاسداری از دین و کیان خویش رابه ملتهای آزادیخواه آموختند.

وی بیان داشت: آزادی خرمشهر جاودانه‌ترین یادگار تاریخ هشت سال دفاع مقدس است که با همدلی و همفکری نیروهای بسیج، سپاه، ارتش و مردم تحقق یافت.

این مقام مسئول در ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان گیلان، فتح خونین شهر برگی زرین از صفحات پر افتخارتاریخ ایران است که جلوه زیبای پیروزی نهایی حق برباطل را به منصه ظهور رساند.

این مراسم به همت ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان گیلان برگزار شد.