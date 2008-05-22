کمیته امداد امام خمینی فقط یک نهاد خدمتگزار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله عسگری اولادی ظهر امروز در اجلاس سراسری مدیران کل و معاونین کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) یک نهاد خدمتگزار است که در مسیر ولایت قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: زکات در اختیار ولی فقیه است اما رهبری با عنایاتی که به کمیته امداد امام خمینی دارد بخش عظیمی از آن را به کمیته امداد امام خمینی واگذار کرده و این مهم زیر نظر این نهاد اداره می شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از بی نظیرترین نهادهایی است که امام تاسیس کرد تصریح کرد: مدیریت صحیح در کمیته باعث خواهد شد تا خدمات رسانی این کمیته توسعه یابد.

در ادامه سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد با بیان اینکه امداد یک جریان ابزاری است»، گفت: بدترین حالتی که برای انسانها پیش می آید این است که افراد در انحصار خودشان باشند.

علم الهدی با اشاره به اینکه نقش ابزاری امداد بیش از نقش هدفی امداد موثر است، اظهار داشت: کسانیکه در کمیته امداد کار می کنند، افتخار همکاری با معصوم را دارند و این کارشان در جایگاهی بسیار برتر و والا قرار دارد.

علم الهدی سازندگی را از جمله اهداف کمیته امداد امام معرفی کرد و افزود: باید سعی کنیم قشر آسیب پذیر استعدادهایشان شناسایی شود و شکوفا شود.