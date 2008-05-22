عدم توجه به نقل متن احادیث مهمترین کاستی در حدیث پژوهی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی مهریزی ظهر امروز در نخستین همایش عرصه ها و روشهای حدیث پژوهی افزود: توجه نکردن به مباحث تاریخی و عدم توجه به نقل متن احادیث از کاستی حدیث پژوهی به شمار می رود.

مسئول مرکز تحقیقات دارالحدیث گفت: باید کسانی که در حوزه حدیث پژوهی فعالیت دارند به این نکته توجه داشته باشند که علاوه بر نقل متن احادیث با اتکا به سندیت مسائل مباحث را بازگو کنند و هر جا راوی شیعه بود نامش را هم در کنارش بازگو کنند.

وی اظهار داشت: تنها اکتفا کردن به احادیث و دنبال راوی رفتن با این شیوه اولین و آخرین راه نبوده و باید به دنبال راه های بیشتری برای نقل صحیح و به جای احادیث بود.

مهریزی با بیان این نکته که 34 سند از پیامبر(ص)، امام علی(ع)، اما باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است، تصریح کرد: باید توجه داشت نوع نگاه و نوع بیانی که از مدینه، مکه، کوفه و بغداد بازگو می گردد تفاوت داشته باشد که شنونده را دچار دوگانگی نکند.

وی اظهار داشت: کسانیکه می خواهند با منابع در ارتباط باشند اگر می خواهند با پیشینه و ذخائر آشنا گردند باید در جهت انتقال حدیث پژوهی گام های موثری بردارند تا پاسخگوی بسیاری از پرسشهایی که در پیش روی آنها قرار دارد باشند.

مهریزی با اشاره به اینکه قرآن و حدیث مقصود بالعرض است، تصریح کرد: قرآن و حدیث دو منبع اصلی ما مسلمانان است که در ابتدا طلبه را با یک سری روایات آشنا می سازد و تمام علوم را به این دو منبع متصل می نماید.

در ادامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی معاون پژوهش دانشکده علوم حدیث قم افزود: منظور از حدیث حدیث های مسند و قابل اعتبار است که به متن و سند قابل تقسیم است.

مسعودی حدیث را به دو بخش فقه الحدیث و رجال الحدیث تقسیم کرد و افزود: متن حدیث و سند حدیث زیر مجموعه ای از این دو قسم به شمار می روند که از فهم ژرف و عمیق حدیث سرچشمه گرفته است.

وی اظهار داشت: تاریخ حدیث علمی کامل است که به همه علوم مرتبط با این علم می پردازد و بسیار مهم و ضروری است.

عضو علمی دانشکده حدیث قم ادامه داد: نقد حدیث، رجال الحدیث، اصطلاحات و فقه الحدیث از جمله ارکان و اجزای مهم در تاریخ حدیث به شمار می روند که در امر حدیث پژوهی بسیار لازم هستند.

مسعودی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر این که «حدیث، ما در بسیاری از علوم انسانی و یا همه آن هاست» تصریح کرد: حدیث و روایات اسلامی در همه زمینه های علمی و دانش های اسلامی سخن دارد و بر همه علوم مرتبط با آن تاثیر گذاشته است.

وی دو عامل نگاه تاریخی «علوم اسلامی» و نگاه تمدن «علوم انسانی» را از جمله تاثیرات حدیث بر علوم مرتبط با آن معرفی کرد و اظهار داشت: تفسیر قرآن، عقاید و کلام، فقه و شریعت، اخلاق و رفتار، تاریخ و سیره طب و سلامت و عرفان از جمله مسائلی است که باید در نگاه تاریخی نگاه ویژه ای به آن داشت و کاری کرد تا در روایت تفسیری توجه به نقد سندی در اولویت حدیث پژوهی قرار گیرد.

مسعودی با استدعا از تمامی کسانیکه در حوزه حدیث پژوهی فعالیت دارند بر این که به علم اخلاق عرفان کلام و عقاید نگاه اسلامی و تمدن داشته باشند و ان را ترویج و گسترش دهنده تبین کرد: اگر نگاه تمدنی به حقوق اقتصادی، مدیریت، سیاست، تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، بهداشت،‌ تغذیه و سلامت توجه گردد اکثر مشکلات جامعه حل می گردد.

وی اظهار داشت: امروزه در جامعه روان شناسان در مقوله اضطراب ضعیف عمل کردند زیرا که حدیث پژوهی برایشان به درستی نشده است.