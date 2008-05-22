غربی ها از کشورهای کوچکی مانند لبنان به عنوان طعمه استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مصری الجمهوریه درواکنش به توافق گروههای لبنانی درباره حل مسائل کشورشان نوشت: پس از زد و بندها وچانه زنی های سیاسی سه روزه در دوحه قطر به ریاست نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور سرانجام گروههای موافق ومخالف دولت فواد سنیوره روز گذشته راه توافق را درپیش گرفتند وسند توافقنامه موسوم به دوحه را امضا کردند.

این روزنامه اضافه کرد: این توافقنامه با اینکه امید به دستیابی به حل کامل اختلافات را در این کشور کوچک عربی زنده می کند.

الجمهوریه با اشاره به اینکه دولتهای دست نشانده و همپیمان آمریکا در منطقه تنها برای تامین منافع رژیم اسرائیل تلاش می کنند، یاد آورشد: قدرتهای بزرگ برای تامین منافع و اهداف خودشان نیز تلاش می کنند تا با به راه انداختن درگیری وخشونت بر کشورهای کوچک و ضعیف مسلط و آنها را تحت فرمان خود درآورند .

این روزنامه مصری درپایان نوشت: با این حال قدرتهای بزرگ و زیاده طلب سعی می کنند تا با ابزار برتری جویی و سلاح غیرمتعارف بر ضعیفان مسلط شوند تا درسایه آن به اهداف مورد نظرشان دست یابند و آنها در واقع از ملت های کوچک به عنوان طعمه برای تامین منافعشان استفاده می کنند.