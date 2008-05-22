افزایش تولید نفت کشور نشان دهنده بی تاثیری تحریمهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیف الله جشن ساز ظهر امروز در نشست خبری خود به مناسبت یکصدمین سال صنعت نفت گفت: تولید نفت ایران در حال حاضر چهار میلیون و 207 هزار بشکه نفت است که این میزان 105 هزار بشکه نفت نسبت به میانگین تولید نفت سال گذشته بیشتر بوده و این موضوع نشان می دهد که تحریم کشورهای غربی علیه ملت ایران بی تاثیر است.

وی افزود: تولید نفت ایران در خشکی و دریا در سال گذشته به طور متوسط روزانه چهار میلیون و 102 هزار بشکه بود و برنامه سال جاری رسیدن به مرز تولید چهار میلیون و 300 هزار بشکه در روز است.

جشن ساز، درباره طرحهای پیش رو برای تحقق این امر اظهار داشت: توسعه میدان دارخوین برای تولید 60 هزار بشکه در روز، افزایش تولید میدان آزادگان تا سقف 50 هزار بشکه و توسعه میدان هنگام تا 16 هزار بشکه در روز از جمله این طرحهاست.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: افزون بر طرح افزایش تولید میدان آزادگان از 20 هزار بشکه فعلی به 50 هزار بشکه تا پایان امسال، دو طرح دیگر برای توسعه این میدان با استفاده از منابع داخلی در دستور کار هیئت مدیره شرکت قرار دارد.

وی با بیان این که آمارها به روشنی نشان می دهد که تحریم هیچ گونه تاثیری روی تولید این شرکت نداشته است، افزود: شرکت ملی نفت ایران با برنامه ریزی، موفق شده است تحریم ها را از تهدید به فرصت تبدیل کند.

جشن ساز عنوان کرد: حمایت از سازندگان داخلی برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از جمله این برنامه هاست که خوشبختانه باعث شده در سال گذشته 32 هزار میلیارد ریال کالا از منابع و بازار داخلی تامین شود.

معاون وزیر نفت با گرامیداشت یکصد سالگی فعالیت صنعت نفت ایران و تبریک به کارکنان پرتلاش این مجموعه بزرگ، اظهار داشت: در این ارتباط مراسم ویژه در سه سطح داخل شرکت، ملی و بین المللی تدارک دیده شده است.

وی برپایی همایش های علمی و تخصصی با حضور کارشناسان نفتی و استادان دانشگاه ها در سطح کشور با موضوعات فنی و صنعتی، حقوقی، مالی و بازرگانی و تاریخی را از دیگر برنامه ها در این زمینه برشمرد.

جشن ساز افتتاح پروژه های مختلف صنعتی و عام المنفعه و همچنین مطالعه یا آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در مناطق نفت خیز را از برنامه های این مناسبت عنوان کرد که به تدریج در سال جاری اجرا می شود.

نخستین چاه نفت در ایران در پنجم خرداد سال 1287 در مسجدسلیمان به تولید رسید و این روز سرآغاز فعالیت صنعت نفت ایران شمرده می شود.