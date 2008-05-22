آزاد سازی خرمشهر سرنوشت جنگ را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی‌زاده ظهر امروز در مراسم مشترک نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در خراسان رضوی در میدان لشگر ‪ ۷۷‬ثامن‌الائمه(ع) خراسان در مشهد افزود: فتح خرمشهر به عنوان برگ زرینی در افتخارات نظام و دفاع مقدس است که رزمندگان با ایستادگی، عزت و افتخار ملت ایران را در سطح جهان نشان دادند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر اتحاد و همگرایی نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش برای دفاع از سر حدات کشور در برابر دشمن بعثی به خوبی قابل مشاهده بود.

وی تصریح کرد: رزمندگان اسلام شهر خرمشهر را بعد از ‪۱۹‬ ماه اسارت از چنگال نیروهای بعثی عراق آزاد کردند.

استاندار خراسان رضوی افزود: چنین عملیاتی در طول تاریخ در سطح جهان کم نظیر است و آزادسازی شش هزار کیلومتر از مناطق اشغالی کشورمان مهمترین نتیجه آن بود.

امیر سرتیپ دوم ستاد محمدکاظم تارخ فرمانده لشگر ‪ ۷۷‬پیروز ثامن‌الائمه(ع) خراسان نیز از عملیات بیت‌المقدس و سوم خرداد به عنوان طلیعه‌دار پیروزیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس یاد کرد و گفت: رزمندگان اسلام در شرایطی که دشمن بعثی آزادسازی خرمشهر را غیرقابل تصور می‌دانست، این شهر را آزاد کردند.

در این آیین نیروهای مسلح مستقر در میدان با رژه از مقابل تمثال شهدا، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و جایگاه اقتدار و عظمت خود را در دفاع از سرحدات کشور به نمایش گذارن دو از ‪ ۱۳‬نفر از پرسنل نمونه یگانهای نظامی و انتظامی استان خراسان رضوی و خانواده شهدا دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.