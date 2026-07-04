همه امکانات خراسان شمالی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید بسیج شود

بهمن نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام اقدامات برای تشییع رهبر شهید باید به مرحله اجرا برسد و هیچ کمبودی در حوزه اسکان، پذیرایی، حملونقل، امدادرسانی و خدمات رفاهی وجود نداشته باشد.
وی افزود: با همافزایی همه دستگاهها و مشارکت مردم، سهم استان در برگزاری باشکوه این مراسم ملی و معنوی به بهترین شکل ایفا شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید، بر آمادگی کامل تمامی شهرستانها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاکید کرد و خواستار استمرار برپایی تجمعات شبانه و حضور فعال فرمانداران در این برنامهها شد.
نوری گفت: مردم استان از همان لحظات اولیه با حضور در خیابانها، پایهگذار حماسه اجتماعی شدند و نیاز است مسئولان استان و مدیران دستگاهها با حضور در جمع مردم به مطالبات و نیازهای آنها پاسخ دهند و پیگیری لازم برای رفع مشکلات آنها را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ جایگاهی بالاتر از خادمی مردم وجود ندارد، گفت: ارتباط مستمر با مردم، شنیدن مشکلات و تلاش برای گرهگشایی از مسائل آنها باید اولویت مدیران استان باشد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: استمرار حضور مدیران در میان مردم، تقویت وحدت و انسجام و حضور مستمر فرمانداران در مساجد و رفع مشکل آنها وظایف همگانی و ضروری است.
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