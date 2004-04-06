كميته هاي فدراسيون كاراته صاحب آئين نامه مي شو ند

به گزارش خبرنگزاري " مهر" دراين جلسه ابتدا كميته هاي مختلف به شرح فعاليتهاي خود درسال گذشته وبرنامه هاي سال آينده كه پرداختند، سميعي رييس فدراسيون كاراته ضمن تبريك سال نوازاقدامات برنامه هاي كميته هاي مختلف تشكروقدرداني كرد.

رييس فدراسيون كاراته موقعيت وموفقيت فدراسيون كاراته درسال گذشته را نتيجه هماهنگي وهمدلي وفعاليت بي وقفه اعضاء وخانواده كاراته ومخصوصا برنامه ريزي كميته هاي مختلف فدراسيون دانست.

وي درادامه ازكميته هاي فدراسيون بعنوان بازوهاي اجرايي نام برد وگفت: اگرتك تك اين كميته ها ازافراد متخصص فعال وخلاق تشكيل شده باشد درسال 83 نيزكارنامه موفقي را پيش روخواهيم داشت.

دراين جلسه مقررشد آئين نامه هركميته با نظركارشناس پس ازعملياتي شدن وتهيه وتدوين شود منشا تقويم برنامه هاي داخلي هركميته توسط اعضاي كميته وپيش بيني پس ازتاييد مسوولان فدراسيون نسبت به انجام آن اقدام شود.

درادامه مقررشد براساس نيازوبه منظوربرنامه ريزي بهترومدون مسوولان واعضاي كميته ها با برگزاري جلسات مشترك به منظوربررسي نقاط ضعف وتبديل آن به نقاط قوت وهمچنين تكميل كادرمتخصص خود با حداقل 2 يا 3عضوفعال وافتخاري اقدام كنند.

جلسه هماهنگي كميته ها بصورت ماهانه دراواخرهرماه درمحل فدراسيون انجام خواهد شد.