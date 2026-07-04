به گزارش خبرگزاری مهر، هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور پررنگ هلالاحمر در برگزاری مراسم وداع با قائد شهید ملت گفت: در روزی که میلیونها دل با احساسی مشترک میتپد، هلالاحمر نیز با همان عهد همیشگی در میدان حاضر است؛ عهدی که نام آن خدمت بیمنت به مردم است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تاکید بر اینکه آرامش مردم، مهمترین مأموریت این جمعیت است، افزود: از مسیرهای منتهی به مراسم تا مراکز امدادی، از خدمات درمانی تا اسکان و تغذیه عزاداران، همه ظرفیتهای جمعیت هلالاحمر در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه حضور نیروهای هلالاحمر فقط یک عملیات امدادی نیست، بلکه تجلی فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری است، گفت: هر امدادگر، نماینده قلب مهربان ملت ایران است؛ دستانی که برای کمک دراز میشوند، نه برای دیده شدن؛ برای آنکه هیچ عزاداری در این اجتماع بزرگ احساس تنهایی نکند.
کولیوند با اشاره به خدمت خالصانه امدادگران به مردم در همه روزهای سخت افزود: به خانواده بزرگ هلالاحمر افتخار میکنم؛ به امدادگرانی که در گرما و ازدحام، با صبوری و اخلاص خدمت میکنند و ثابت کردهاند که انساندوستی، زیباترین جلوه اقتدار یک ملت است. تا پایان این مراسم، در کنار مردم خواهیم ماند؛ همانگونه که در همه روزهای سخت، کنار مردم بودهایم. این، وعده هلالاحمر به ملت ایران است.
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