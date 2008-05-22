اصرار دوباره جهرمی بر انتقال پایتخت / نظارت مشترک 2 دستگاه بر بنگاه های زودبازده

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در حاشیه همایش ملی بهره وری در تهران در جمع خبرنگاران گفت: در کشور ما نرخ بهره وری به دلیل اسراف در منابع انرژی، آب و منابع دیگر پایین است که در این رابطه باید فرهنگ مصرف و استاندارد سازی اجرا شود.

وزیر کار و امور اجتماعی یکی از دلایل پایین بودن نرخ بهره وری در کشور را خلا فرهنگ سازی برشمرد و تصریح کرد: مردم باید از دولت در جهت بهبود وضع بهره وری حمایت کنند.

جهرمی نرخ بهره وری نیروی کار را در حال حاضر 1.99 درصد اعلام کرد و افزود: اگر یک درصد بهره وری در کشور افزایش یابد، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد عاید کشور می شود.

وی ادامه داد: در حالی که برای ایجاد 2 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد باید 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام شود، همین میزان درآمد با بهره وری بدون سرمایه گذاری حاصل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی وجود خودروهای فرسوده در کشور را معضلی دانست که به بالا رفتن مصرف انرژی دامن می زند. وی اعلام کرد که در دو سال گذشته دولت دو برابر قیمت خودروهای فرسوده یارانه انرژی پرداخت کرده است.

جهرمی همچنین افزود: سال گذشته به صورت تصادفی 10 هزار طرح بنگاه های زودبازده را که از حدود 420 هزار طرح موجود بود، بررسی کردیم و به انحراف 4.23 درصدی رسیدیم ولی در این رابطه با نظارت جامع بانکها ، وزارتخانه، کارگروه های اشتغال و ستاد استانها فرآیند اجرا و نظارت بر بنگاه ها ادامه دارد.

وزیر کار و امور اجتماعی از همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش در زمینه نظارت بر عملکرد بنگاه های زودبازده خبر داد و بیان کرد: حدود 9 هزار طرح به صورت تصادفی در 30 استان از 3 روز پیش تحت نظارت و بازرسی نمایندگان دو نهاد قرار گرفته که در آینده نزدیک نتایج آن اعلام می شود.

جهرمی همچنین یک بار دیگر بر انتقال پایتخت از تهران به شهرهای دیگر تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات بهره وری در شهرهای بزرگ استفاده زیاد از منابع است که دولتها را مجبور می کند یارانه بیشتری بپردازند به نحوی که هزینه آموزشهای عالی و آموزش و پرورش در تهران دو برابر سایر نقاط کشور است.

وی افزود: هزینه انتقال پایتخت از تهران به شهرهای دیگر به مراتب از هزینه های سالانه تهران کمتر است.