نیروی هوایی سوریه تجهیزات نظامی خود را با کمک روسیه بازسازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی نیروی هوایی روسیه بعدازظهر پنجشنبه خبر داد که ژنرال "السکاندر زلین" فرمانده نیروی هوایی ارتش این کشور شب گذشته با "احمد الرطب" همتای سوری خود دیدار کرد.

وی افزود: این فرماندهان درباره چشم انداز توسعه نیروی هوایی و دفاع ضدهوایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

"الکساندر دروبیشوسکی" در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: هیئت سوری روز دوشنبه وارد روسیه شده و تاکنون از چندین واحد نظامی این کشور و همچنین کارخانه های اسلحه سازی روسیه بازدید به عمل آورده است.

برپایه این گزارش، حدود 90 درصد از تجهیزات نظامی ارتش سوریه بویژه سیستم های دفاعی ضدهوایی و ضدتانک ها ساخت شوروی سابق هستند که 80 درصد از آنها نیاز به تعمیر یا مدرنیزه شدن دارند.