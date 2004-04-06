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۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۹:۴۱

مصدوميت لطفي جدي نيست

مصدوميت سعيد لطفي مدافع جوان استقلال تهران كه در بازي روز گدشته اين تيم مقابل پيكان بوجود آمد رفع شده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" وي كه دربازي استقلال مقابل پيكان ازناحيه ساق پا دچارمصدوميت شده بود، ازسوي پزشكان تيم مورد مداوا قرارگرفت ومي تواند استقلال را دربازيهاي آينده همراهي نمايد.
لطفي كه مدتها به دليل مصدوميت ازميدان دوربود دربازي مقابل پيكان ازابتدا ودرغياب قرباني سه اخطاره به ميدان آمد كه فشار بازي وخستگي بيش ازاندازه موجب شد تا اين بازيكن ازناحيه ماهيچه ساق پا دچارمصدوميت شود. وي از امروزتمرينات خود را به همراه استقلال آغازكرد.

کد مطلب 68791

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