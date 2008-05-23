به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسلم، مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی اعلام کرد: اسناد و مدارکی کشف کرده که پرده از پروژه‌ها و طرحهای اسرائیل برمی‌دارد. این طرحها با هدف تخریب پل باب المغاربه و آثار اسلامی و تبدیل آنها به پل نظامی و معابد یهودیان انجام می‌شوند.

مؤسسه تعدادی نقشه و مدرک به دست آورد که مربوط به تخریب برخی از ساختمانها و آثار اسلامی چسبیده به دیوار غربی مسجدالاقصی است تا در این مکان معابدی برای یهودیان ساخته شوند. پیش‌ بینی شده است این ساخت و سازها حدود 5 سال طول می‌کشد.

همچنین مؤسسه مذکور باب البراق زیر باب المغاربه و مسجد البراق را کشف کرده است که یورش به بخشهای زیرین و ساختمانهای زیر مسجدالاقصی را تسهیل می‌کند.

برخی از این نقشه‌ها نشان از تغییر تاریخ و آثار باستانی قدس و بخشهایی از ساختمان مسجدالاقصی و آثار اطراف آن دارد.

طی این طرح قرار است پل نظامی بزرگ جایگزین باب المغاربه با 16 ستون ساخته شود که با عرضی 18 متری در دو طرف باب المغاربه باشد.

مسئولان فلسطینی از خطرات پل مذکور که رژیم اشغالگر اسرائیل در باب المغاربه به آن می‌پردازد، هشدار داده‌اند. چرا که این پل به صهیونیستها اجازه می‌دهد که 5 هزار سرباز و نیروی نظامی یکباره وارد مسجدالاقصی شوند.

مؤسسه الاقصی تصریح کرد: هدف صهیونیستها تکمیل تخریب این بخش از مسجالاقصی است تا پلی نظامی را ساخته و بتواند در راستای یهودی سازی قدس یکباره به مسجدالاقصی یورش برد . به طوری که صهیونیستها هر زمانی که بخواهند بتوانند به مسجدالاقصی حمله و زمینه های تقسیم آن را میان یهودیان و مسلمانان فراهم کنند.

این مؤسسه از فلسطینیها خواست تا نمازگزاران به منظور حمایت از مسجدالاقصی به آن وارد شوند .