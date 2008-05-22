فتح خرمشهر یک پیروزی عظیم برای همه تاریخ نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین علایی ظهر امروز در مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان عملیات بیتالمقدس استان زنجان افزود: تحقق آزاد سازی خرمشهر خط پایانی بر طغیان گیری و یاوره گویی استکبار جهانی در تسلط یافتن بر ملت ایران بود و غرب با نگاه به شکست مفتضحانه خود در قالب رژیم بحث عراق فکر رور روی با ملت ایران را فراموش کرد.
سردار علایی با عنوان این که اینکه فتح خرمشهر نماد پیروزی ملت و رزمندگان دلیراسلام بود، افزود: با پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات بیتالمقدس ، گرده صدام و صدامیان به خاک مالیده شد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس روند برنامه ریزی رژیم بعث در اشغال خرمشهر برگرفته از یک فرآینده سلطه طولانی مدت در این شهر عنوان کرد و یادآورشد: رژیم بعثی عراق تمام اقدامات و استحکامات را برای حفظ خرمشهر به عنوان یک منطقه مهم و استراتژیک بکار بسته بود و طرحهای زیادی برای ادامه جنگ از طریق این منطقه داشت.
وی با عنوان اینکه تجربه نشان داده است که اشغالگران هرگز تمایلی به بازپس دادن اراضی اشغالی از خود نشان نمیدهند افزود: اگر خرمشهر نیز با اقتدار و سلحشوری رزمندگان اسلام آزاد نمیشد، این شهر امروز نیز در اشغال بود.
در ادامه این مراسم سرهنگ مهدی موسوی فرمانده سپاه منطقه زنجان گفت: فتح خرمشهر برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.
سرهنگ موسوی افزود: خرمشهر بعد از 40 روز مقاومت و از جان گذشتگی و رشادت رزمندگان دلاور و مردم شهر به دست عراقیها افتاد و یک و نیم سال در اشتغال رژیم بعثی عراق بود.
فرمانده سپاه منطقه زنجان با شاره به اینکه استان زنجان در عملیات بیت المقدس 120 شهید را تقدیم کرد افزود: فتح خرمشهر نقطه تزلزل دشمن بعثی بود وبعد از این پیروزی بود که سیاستها و مسائل مربوط نظامی عوض شد و به نفع نظام جمهوری اسلامی رقم خورد.
نظر شما