تاکید نبیه بری بر انتخاب میشل سلیمان در روز یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دبیرخانه پارلمان لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: جلسه انتخاب رئیس جمهور که قرار بود در تاریخ 10 ژوئن(21 خرداد) برگزار شود؛ به ساعت پنج بعد از ظهر به وقت محلی در روز یکشنبه پنجم خرداد موکول شد.

منابع نزدیک به نبیه بری روز گذشته از احتمال تعیین روز یکشنبه به عنوان جلسه انتخاب رئیس جمهور خبر داده بودند.

گروههای لبنانی روز چهارشنبه اول خرداد، پس از پنج روز رایزنی و گفتگوی فشرده در شهر دوحه در نهایت توافقنامه ای را برای حل بحران سیاسی این کشور امضا کردند که بر انتخاب ژنرال میشل سلیمان به ریاست جمهوری لبنان ظرف 24 ساعت، تشکیل دولت وحدت ملی همراه با اعطای یک سوم تضمینی به گروههای مخالف دولت فواد سنیوره (گروههای طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی) و عمل به قانون انتخابات سال 1960 میلادی با درنظر گرفتن بیروت به عنوان سه حوزه انتخابیه تاکید دارد.