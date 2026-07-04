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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

مخبر: مردم ایران خواهان انتقام و خونخواه اصلی رهبر خود هستند

مخبر: مردم ایران خواهان انتقام و خونخواه اصلی رهبر خود هستند

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در بازدید از زائرشهرهای مناطق مختلف تهران، بر نقش بی‌بدیل مردم در خلق حماسه‌های ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر امروز (شنبه) با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در آیین‌های وداع و بزرگداشت قائد شهید ملت، اظهار داشت: هرجا کار به دست مردم سپرده شد، امور به بهترین شکل ممکن پیش رفت و این حضور گسترده، جلوه‌ای از انسجام، همدلی و مسئولیت‌پذیری ملت ایران بود.

وی افزود: مردم مانند همیشه حماسه‌ای ماندگار آفریدند؛ چه آنانی که با حضور خود در مراسم وداع، عشق و وفاداری‌شان را به نمایش گذاشتند و چه مجموعه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی، نیروهای مردمی و سازمان‌هایی که در این مسیر باشکوه، خدمت‌رسانی کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران عاشق رهبر خود هستند و همان‌گونه که همواره ثابت کرده‌اند، عشق به میهن و ولایت، سرمایه بزرگ این ملت عزیز است.

مخبر در پایان با اشاره به مطالبه عمومی ملت ایران برای انتقام و اجرای عدالت درباره این جنایت، تصریح کرد: مردم ایران خونخواه اصلی رهبر خود هستند.

کد مطلب 6879410
محسن صمیمی

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