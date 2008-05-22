فتح خرمشهر بخشی از هویت ملی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام علی سهرابی ظهر امروز در نشست سیاسی پایگاه های بسیج خواهران شاهرود گفت: عملیات بیت المقدس یکی از بزرگترین سنبل های دوران دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: پیروزی رزمندگان در عملیات بیت المقدس رویای سلطه طلبان و سلطه جویان را برای همیشه به یاس و ناامیدی تبدیل کرد.

به گفته وی، صدام همه نیروها و آبرویش را در خرمشهر متمرکز کرده بود و به همین دلیل می خواست خرمشهر را به عنوان کلیدی حیاتی در دست داشته باشد، ولی فتح خرمشهر تمام محاسبات کشورهای حامی صدام را نقش بر آب کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود با اشاره به اینکه یکی از نقاط درخشان دفاع مقدس پایداری برای حفظ خاک کشور بود، گفت: در طول 200 سال گذشته یک میلیون کیلومتر مربع از سرزمین ما در جنگهای مختلف از ایران جدا شد، در حالی که در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب خاک ایران به دست بیگانگان نرسید.