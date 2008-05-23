"شبکه ایرانیان برای دانش و نوآوری" با معاون علمی رئیس جمهور دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار پروفسور محمد فریور استاد دانشگاه هاروارد - عضو هیئت موسس و هیئت امنای NIKI، دکتر علیرضا حقیقی از دانشگاه آکسفورد - عضو هیئت موسس و هیئت امنای NIKI، محمد حسین شکوه امیری عضو دانشگاه ایالتی لویزیانا و عضو هیئت امنای NIKI و دکتر ناصر قاسمی از دانشگاه NY، دکتر علیرضا زالی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر عبدالله بهرامی - دبیر شورای آموزش پژوهش طب مکمل کشور نیز از دیگر اعضای NIKI در این مراسم حضور داشتند.

دکتر غفوری فرد - رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) نیز در این برنامه شرکت کرده بود.

شبکه ایرانیان برای دانش و نوآوری ( NIKI ) گروهی از دانشمندان ایرانی از دانشگاههای معتبر آمریکا و اروپا عضو انجمن شبکه ایرانیان برای دانش و نوآوری ( Network of Iranians for Knowledge and Innovation ) موسوم به NIKI هستند که در راستای گسترش همکارهای علمی بین جامعه علمی ایرانیان داخل و خارج از کشور و آشنایی با ظرفیتها و دستاوردهای علم و فناوری به کشورمان سفر کرده اند.

این هیئت در این سفر علاوه بر دیدار و مذاکره با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور کشورمان، از برخی مراکز علمی و فناوری کشور بازدید داشته‌ اند و با توجه به تخصص خود، جراحی و پیوند اعضای پیشرفته را در شماری از دانشگاههای کشور به اجرا درآورده‌ اند.