اتمام طرحهای نیمه تمام اولویت وزارت صنایع در توزیع اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن شیخ نیا بعد از ظهر امروز در دومین جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان افزود: اتمام طرحهای صنعتی معدنی نیمه تمام به ویژه طرحهای عظیم سیمان، فولاد، آلومینیوم و صنایع نوین ( تکنولوژی بر با فناوری بالا ) در اولویت توزیع اعتبارات در وزارت صنایع و معادن قرار دارد.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن عنوان تصریح کرد: در سفر اخیر هیات دولت نهم به خراسان رضوی عمده مصوبات در جهت تقویت تولید به ویژه بخش صنعت و معدن بود که این امر حاکی از توجه ویژه دولت به توسعه این بخش دارد.

شیخ نیا در ادامه به اهداف تشکیل ستادهای هماهنگی صنایع و معادن در استانها و شورای سیاستگذاری خودرو، فولاد و سیمان در سطح وزارت صنایع و معادن اشاره نموده و گفت: این ستادها در جهت هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش صنعت و معدن تشکیل و مشارکت اعضاء ستادهای فوق می تواند در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بسیار مهم است.

وی همچنین در نشستی با رئیس و کارکنان سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی ضمن استماع نظرات و پیشنهادات کارکنان این سازمان در سخنانی مهمترین ثروت کشور را نیروی انسانی آن ذکر کرده و گفت: این استان از این امر برخوردار است.