کاشانی و قطبی گزینه های فصل بعد پرسپولیس/ تصمیم گیری برای رفتن آزاد

حسن بیادی در گفتگو خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص نشست شب گذشته هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، گفت: در نشست شب گذشته آقای حبیب کاشانی به عنوان مدیرعامل باشگاه گزارشی مبسوط در خصوص عملکرد تیم در فصل گذشته ارائه کرد که طی آن علل پیروزی و موفقیت های تیم برشمرده شد. ایشان همچنین اشاره ای به تاثیرگذاری قهرمانی پرسپولیس در کل کشور و هواداران تیم در ایران و سراسر جهان داشتند.

وی ادامه داد: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین در تحلیلی به شفاف سازی مالی در سال گذشته پرداخت و اعلام کرد که باشگاه این آمادگی را دارد که حسابرسی ضمنی (زودرس) حتی زودتر از پایان سال مالی جاری انجام شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه با اشاره به اظهارات حبیب کاشانی در نشست شب گذشته، گفت: آقای کاشانی گفت باشگاه پرسپولیس هیچ بدهی از فصل گذشته ندارد و تنها تعهد مالی باشگاه مربوط می شود به باقی مانده مبلغ قرارداد اعضا کادر فنی و بازیکنان که رقمی حدود 600 میلیون تومان است .

علی آبادی در نشست شب گذشته هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرده است بخشی از این رقم از سوی سازمان تربیت بدنی تامین اعتبار خواهد شد.

بیادی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از محورهای مهم جلسه شب گذشته هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، ارائه برنامه های مدیرعامل باشگاه برای تقویت تیم، سطح قرارداد مربیان و بازیکنان، آماده سازی تیم جهت حضور در مسابقات لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و سفر به کشورهای آمریکا و کانادا بود که با استقبال اعضا روبه رو شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه خاطر نشان کرد: در خاتمه جلسه آقایان علی آبادی و سعیدلو مسائلی در خصوص استراتژی کلان باشگاه مطرح کردند و اینکه باشگاه بزرگ پرسپولیس چطور به کسب درآمدهای پایدار نائل آمده و بدون دغدغه مالی آماده حضور در میادین پیش رو شود.

وی در پاسخ به این سئوال که "مواضع هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص کادر فنی این تیم در سال آینده چیست؟"، گفت: گزینه اول ما برای مدیرعاملی باشگاه حبیب کاشانی است و برای هدایت تیم نیز گزینه اصلی ما افشین قطبی است. این نظر ما (هیئت مدیره) باشگاه است. در این بین هرکس اختیار دارد که برای آینده خود تصمیم گیری کند.

بیادی با اشاره به اینکه محمد علی آبادی به کاشانی امیدواری داده است تا موانع پیش روی باشگاه پرسپولیس برطرف شود، در خصوص چگونگی پرداخت بدهی های کلان این باشگاه گفت: آقای سعیدلو به عنوان ریاست هیئت مدیره باشگاه این موضوع را پیگیری می کنند تا با اتخاذ استراتژی حساب شده راهکاری مناسب برای پرداخت این بدهی بیابند.