به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش تجلیل از حماسه سازان فتح خرمشهر که با حضور تعدادی از فرماندهان سپاه و دیگر مقامات کشوری و لشگری از جمله دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی رهبری در مجتمع فرهنگی الغدیر برگزار شد با اشاره به حماسه آزادسازی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر بزرگترین پیروزی دوران دفاع مقدس محسوب می شود.

سردار جعفری در ادامه با اشاره به اینکه ما بر اساس تکلیف می‌جنگیدیم و صرفا این جنگ ما برای بازپس‌گیری سرزمین خود نبوده اظهار داشت که ما اهداف بلندتری را که مدنظر امام رحمه‌الله بوده است دنبال می‌کردیم و بدین جهت با فتح خرمشهر و عقب‌نشینی دشمن جنگ ما در آن مرحله خاتمه نپذیرفت.

فرمانده سپاه پاسداران با توجه به تعابیر خاص امام از جنگ که آن را نعمت الهی دانسته بود اظهار داشت، ما در ابتدا متوجه این تعابیر عمیق و مهم امام از جنگ نبودیم و تنها گمان می‌کردیم که امام این تعابیر را برای روحیه بخشیدن به رزمندگان و پاسداران بیان می‌کنند. اما واقعیت این نبود و سال‌ها بعد که جلو رفتیم و شرایط و همچنین تغییرات معادلات منطقه رادیدیم، فهمیدیم که تعبیر امام از جنگ به نعمت الهی، کاملا درست بوده و واقعیت بوده که امام آن زمان آن را بیان فرمودند.

سردارجعفری هم‌چنین درباره سرانجام صدام و حزب بعث ادامه داد، چه کسی باور می‌کرد شرایطی بوجود آید که حامی و پشتیبان رژیم بعث عراق و صدام روزی صدام را از سر راه بردارد. این تصویر محال جلوه می‌کرد ولی امروز اتفاق افتاده و بزرگ‌ترین دشمن تا بن‌دندان مسلح ایران توسط حامی خود از بین رفت و اکنون در عراق دولتی سر کار آمده که دولت همراه و هم‌فکر ایران است.

وی درادامه بیان داشت، وقتی صبر، استقامت و پایداری درراه الهی را انجام می‌دهیم و سختی‌ها را تحمل می‌کنیم و تابع دستورات الهی باشیم و همان‌طور که امام فرمودند به تکلیف خود عمل کنیم، بدون اینکه به نبیجه آن توجه داشته باشیم، پیروز شده‌ایم، حال نتیجه هرچه می‌خواهد باشد. در واقع ملت ایران این چنین عمل کرد و انقلاب توسط رهبری امام و مقام معظم رهبری در این مسیر قرار گرفت.

سردار جعفری سپس با طرح سوالی مبنی بر اینکه آبا نقش ملت ایران و رزمندگان در انقلابی که در دنیا پیشتاز بوده است تمام شده و ما امروز چه وظیفه‌ای داریم‌، افزود، این خوب است که ما به افتخارات گذشته ببالیم و از آن یاد کنیم، اما نباید در گذشته بمانیم و درجا بزنیم و احساس کنیم که وظیفه‌مان را کامل انجام داده‌ایم و اینک این وظیفه بر دوش دیگران است. این نقطه افول و پس رفت ما خواهد بود و در این زمان ارتجاع و تحجر در ما شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه روزی رژیم صهیونیستی صحبت از نیل تا فرات می کرد اما امروز دچار ضعفی استراتژیک شده است اظهار داشت: این که یک گروه کوچک که حتی در داخل کشورش مورد حمایت دولت خود نیست می تواند ارتش رژیم صهیونیستی را با کامل ترین تجهیزات نظامی شکست دهد، کار کوچکی نیست.

سردار جعفری با بیان اینکه سی سال از انقلاب اسلامی می گذرد و با وجود این همه دستاوردهای ، هنوزتکالیفمان در پاسداری ازاین نظام پاپان نیافته است، ادامه داد: این طور نیست که امروز بنشینیم و فقط به کارهای گذشته خود افتخار کنیم بلکه باید یک مجاهد فی سبیل الله که همه هستی اش را در راه آرمان های انقلاب و نظام اسلامی داده است بتواند نقش خود را در پاسداری از انقلاب امروز هم به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه امروز قطعا مبارزه نسبت به گذشته فرق کرده است تصریح کرد: اگر در گذشته به وظیفه مان که همان جهاد در راه خدا بود عمل کردیم شرایط جهاد قطعا امروز نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز نباید بسیجی ها و سپاهیان فقط مبارزه را در جبهه نظامی بینند ابراز داشت: آمادگی در مقابل دشمنان بیرونی در جای خود درست است اما آن چیزی که مهم است آماده شدن برای دفاع در مقابل همه تهدیداتی است که انقلاب را متوجه خود کرده است.

سردار جعفری ادامه داد: برخی‌ها شاید احساس وظیفه و ایفای نقششان کمرنگ شده و گمان کرده‌اند که دیگر وظیفه‌ای ندارند، البته متاسفانه به‌ دلیل جو و شرایط حاکم در داخل کشور در این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم و آن تهاجمات شدید سیاسی و فرهنگی که با برنامه‌ریزی دشمن علیه ما شروع شده طبیعی بود که بر روی عده‌ای تاثیر گذار باشد.

سردار جعفری گفت: امروز عده‌ای شبهات و ابهامات در اصل جنگ، مقاومت و ادامه راه انقلاب بوجود آورده‌اند، و این موضوع را که این انقلاب برای چه صورت گرفته است به چالش کشیده‌اند. امروز خیلی‌ها که خودشان را با انقلاب همراه می‌دانند نمی‌دانند که چه‌ کار باید بکنند و دفاع از مردم شیعه لبنان و مسلمانان فلسطین را زیر سوال می‌برند، و این مسائل اثر همان ایجاد شبهاتی است که در زمینه فرهنگی سیاسی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه امروز دیگر تکلیف رزمندگان صرفا جنگ در جبهه‌ها نیست اظهار داشت: با پایان جنگ، تکلیف از دوش ما برداشته نشده است، جهاد و مبارزه هم‌چنان وجود دارد اما در شکل دیگری. ما باید آن تکلیف را بیابیم و باید بدانیم دشمن کیست و کجاست. جهاد امروزی دیگر جهاد فیزیکی و جهاد اصغر نیست و آن جهادی نیست که ما امروز به آن افتخار می‌کنیم، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، امروز دیگر در صحنه نظامی جنگ نداریم اما حقیقتا یک جنگ فرهنگی سیاسی داریم.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حماسه سوم خرداد به علت تسلط رسانه ای استکبار جهانی درآن مقطع بازتاب خبری مناسبی نداشت تصریح کرد: با وجود همه آن شرایط و تاثیر عمیق این حماسه بر تمامی ادوار دفاع مقدس ، مردم سراسر دنیا آگاه شدند که ایران اسلامی با اتکا به قدرت الهی و ایمان خود توانست علی رغم تمامی محاصره ها تجاوز دشمن را خنثی کند و سرزمین های اشغال شده خود را بازپس بگیرد.

سردارجعفری با تاکید براینکه ما درجنگ براساس تکلیف خود می جنگیدیم و صرفا بازپس گیری مناطق اشغال شده هدفمان نبوده است افزود: دفاع مقدس با هدایت های عامرانه و پیامبرگونه حضرت امام (ره) اهداف بزرگی را پیگیری می کرد.

وی در ادامه بزرگترین علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را عدم عقب نشینی کامل رژیم بعثی عراق از مناطق اشغال شده عنوان کرد و افزود: پیروزی ما در فتح خرمشهر اثبات توانمندی ایران اسلامی بر دشمنان به شمار می آید زیرا دفاع مقدس حقیقتا از مقدس ترین دفاع ها در طول تاریخ اسلام بببه حساب می آید.

سردارجعفری با اشاره به اینکه امروز انقلاب در داخل بیشترین دشمن را دارد افزود: باید بررسی شود که برای شناسایی و مقابله با این تهدیدات چه کرده ایم و آیا اساسا به وظیفه خود در مقابله با این تهدیدات عمل کردیم یا خیر.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید بر وظایف خود در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های آن در جبهه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و اجتماعی آگاه باشیم. تاکید کرد: باید نسبت به اتفاقاتی که در راستای کاهش حمایت از نظام انجام می شود عکس العمل مناسب نشان دهیم و در مقابل با آن دغدغه داشته باشیم.

در پایان این مراسم سردار جعفری فرمانده کل سپاه به تعدادی از حماسه سازان فتح خرمشهر لوح یادبودی اهدا کرد.