به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی ظهر امروز در جمع دهیاران شهرستان زنجان افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به توسعه روستاها مورد توجه قرار گرفت و این روند در دولت نهم در سرعت خوبی داشته و با برنامه ریزیهای صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد توسعه هرچه بهتر روستاها در عرصه های مختلف خواهیم بود.
وی با اشاره به به نقش دهیاران در بیمهکردن، مقاومسازی، استفاده از تسهیلات برای اجرای طرحهای عمرانی در روستا و تشویق روستاییان به پرداخت مطالبات بانکها افزود: بانکهای این شهرستان ۲۰۰میلیارد ریال از روستاییان شهرستان زنجان مطالبه دارند.
ضیایی پرداخت مطالبات بانکها را موجب بازگشت آن درقالب تسهیلات مختلف برای ادارهی بهتر امورات روستاییان عنوان کرد و گفت: امسال 283میلیارد ریال از منابع مختلف برای اجرای مجموعه دهیاریها با پتانسیل و تواناییهایی که دارند نقش مهم و اساسی در زندگی حقوقی و حقیقی محیط خود ایفا میکنند.
فرماندار زنجان در ادامه با تاکید بر بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر دهیاران به وظایف و مسئولیتهای خود افزود: نقش دهیاران باید بیش از پیش تبیین و نهادینه شود.
ضیایی با عنوان اینکه دهیاران در توسعه و محرومیتزدایی از روستا نقش موثری دارند، تاکید کرد: دهیاران با آگاهی کافی از وظایف مربوط به خود، میتوانند پیامرسانان مشکلات واقعی روستاها در سطح ملی باشند و به عنوان پل ارتباطی بین مجموعه ماموریتی خود با مسئولان شهرستان، استان و کشور عمل کنند.
