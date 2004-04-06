البرادعي: حرفهاي اصلي ام را تنها در هواپيما و با خبرنگاراني كه با خود به تهران آورده ام خواهم زد

شنيده ها حاكيست مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران گفته است : پس از پايان ديدارهاي امروز خود ، در مسير بازگشت به وين ، حرفهاي مهمي را با خبرنگاراني كه با خود به ايران آورده است خواهد گفت .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" به نقل از خبرنگاران غربي مستقر در تهران ، محمد البرادعي در حاشيه ديدارهاي امروز خود تاكيد كرده است كه حرفهاي اصلي و نظرات مهم خود درباره آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران را در مسير فرانكفورت و در هواپيما ، تنها با خبرنگاراني كه با خود به ايران آورده است خواهد گفت.

وي با تشريفاتي خواندن گفتگوهاي مطبوعاتي و عمومي خود در تهران ، به اين گروه از همراهان ويژه خود وعده داده است : در جمع خبرنگاران تهران موضوع خاصي مطرح نمي شود.

گفتني است برخلاف معمول سفرهاي پيشين البرادعي و با وجود حضور خبرنگاران دفاتر خبري خبرگزاري هاي رويترز و آسوسيتدپرس و فرانسه در تهران ، مدير كل آژانس بين المللي اين بار سه خبرنگار از اين خبرگزاري ها را با خود به تهران آورده است .