سهرابی پیراهن طلایی را بر تن کرد/ ایرانی ها صدرنشین بخش کوهستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از بیست و سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان بعد از ظهر امروز با حضور رکابزنان شش تیم خارجی و هفت تیم داخلی در مسیر180 کیلومتری تبریز به مشکین شهر برگزار شد که در پایان مهدی سهرابی به مقام اول این مرحله رسید.

در پایان مرحله دوم این تور مهدی سهرابی از تیم مس کرمان به مقام اول رسید، "رومان ژنتایف" از قزاقستان و" سیریلون چانلین" اهل بلغارستان جزء تیم باشگاهی ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مجموع در بخش کوهستان تا این روز از مسابقات مهدی سهرابی از تیم مس کرمان ضمن قرار گرفتن بر صدر جدول پیراهن طلایی را برتن کرد. محمد رجبلو و رحیم امامی هر دو از تیم پیکان عناوین دوم و سوم را دارند.

درادامه این رقابتها دوچرخه سواران مسیرهای اردبیل به سرعین(سوم خرداد)، سراب به تبریز( چهارم خرداد)، تبریز به بناب ( پنجم خرداد)، ملکان به ارومیه( ششم خرداد) ، ارومیه به شبستر(هفتم خرداد) ، شبستر به جلفا(هشتم خرداد) ، جلفا به تبریز( نهم خرداد) را رکاب خواهند زد.

تور بین المللی آذربایجان با حضور شش تیم خارجی ازبکستان، نیوزلند، قزاقستان، ترکیه، ارمنستان و گرجستان و تیم های داخلی چون پتروشیمی تبریز، مس کرمان، پیکان تهران، مختلط تیم های آذربایجان غربی و اردبیل، امید آذربایجان شرقی، استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی از اول تا نهم خرداد ماه در سه استان شمال غربی کشور برگزار می شود.