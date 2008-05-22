تاکید مدودوف بر مقابله روسیه با اقدامات یکجانبه آمریکا درباره سپرموشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمیتری مدودوف" در گفتگو با خبرنگاران که در پایگاه اینترنتی کاخ کرملین منتشر شده، گفت: فکر می کنم وضعیت هنوز زیاد بد نیست، اما تصمیماتی که گرفته شده نمی تواند راضی کننده باشد و ما مجبوریم به دنبال پاسخ های مناسب باشیم.

وی افزود: بدترین وضعیت این است که به سادگی درها را ببندیم و دیگر به هیچ کس نیز گوش ندهیم.

مدودوف خاطرنشان کرد: به این دلیل، ما مذاکرات در تمامی جنبه ها را با شرکای اروپایی و آمریکایی خود بویژه درباره سپر موشکی ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهوری روسیه در همین راستا به واشنگتن هشدار داد که اتخاذ هر گونه تصمیمی یکجانبه درباره سپر موشکی با پاسخی مناسب ازسوی مسکو همراه خواهد بود.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.

اولین موشک رهگیر قرار است تا سال 2011 کشیک نظامی خود را آغاز کند. بهره برداری کامل از سیستم برای سال 2013 در نظر گرفته شده است.

در جدیدترین تحولات، دولت لهستان خواستار آن شده است که پیش از هرنوع تصمیم گیری در این زمینه 20 میلیون دلار از سوی آمریکا برای بازسازی زیرساختهای نظامی این کشور در اختیار ورشو قرار داده شود.

پیش از این جمهوری چک نیز موضوع لغو روادید ورود اتباع این کشور به آمریکا را به عنوان یکی از شروط مهم این همکاری اعلام کرده بود.