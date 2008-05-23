شرایط کسب 4 سهمیه برای ایران فراهم نیست/ AFC به وعده ها امتیاز نمی دهد

محسن صفایی فراهانی عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که پس از شرکت در نشست اخیر تعیین سهمیه بندی تیم های لیگ حرفه ای فوتبال آسیا در مالزی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب افزود : مسئولان برگزاری لیگ حرفه ای فوتبال آسیا براساس وعده هایی که مسئولان سازمان لیگ و باشگاهها برای تحقق خواسته های AFC مد نظر دارند، بصورت مشروط با اختصاص 4 سهمیه به ایران موافقت کرده اند و هنوز کسب این تعداد سهمیه برای لیگ فوتبال ایران قطعی نیست.

صفایی فراهانی اضافه کرد : در دو بازدیدی که ارزیابان AFC ازمسابقات فوتبال لیگ برتر ایران و امکانات باشگاهها داشته اند، تاکنون 296 امتیاز قطعی برای کشورمان تعیین کرده اند که با پذیرش لفظی وعده های مسئولان سازمان لیگ بصورت مشروط امتیاز ایران را 336 اعلام کرده اند که این تعداد امتیاز بسیارمتزلزل است و در صورتی که نتوانیم در فاصله چند ماه آینده به استانداردهای تعیین شده از سوی AFC دست یابیم احتمال کاهش سهمیه بندی کنونی دور از ذهن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کاستی ها در اجرای آئین نامه های موجود درمسابقات لیگ و امکانات سخت افزاری باعث شده تا ضریب امتیازات ایران چندان اطمینان بخش نباشد ، اظهار داشت : اگر بدنبال کسب 4 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستیم باید تلاش کنیم تا حداقل به 350 امتیاز و بالاتر دست پیدا کنیم و قطعا با امتیازاتی که تاکنون کسب کرده ایم ، دستیابی به 4 سهمیه با واقعیت های فوتبال ما همخوانی ندارد و نباید بی جهت در افکارعمومی خوشبینی ایجاد کنیم چرا که AFC براساس واقعیت ها و امکانات موجود هر کشور در خصوص تعیین سهمیه بندی ها تصمیم می گیرد نه وعده ها و قول و قرارهای شفاهی.

عضو کمیته اجرایی AFC تاکید کرد: اختصاص 4 سهمیه کنونی تنها درصورت تحقق خواسته هایی است که نمایندگان AFC پس از دو مرحله بازدید از امکانات فوتبال ایران آنها را صراحتا اعلام کرده اند و مسئولان سازمان لیگ و باشگاهها کاملا در جریان این خواسته ها هستند و بسیاری از شرایط مورد نظر در آئین نامه لیگ برتر وجود دارد و مسئولان لیگ باید برای اجرایی شدن آن تلاش کنند و بیشتر وقت بگذارند.

صفایی فراهانی یادآورشد : خواسته های AFC برای برگزاری لیگ حرفه ای سال 1385 اعلام شد و مسئولان فوتبال کشور نزدیک به دو سال است که فرصت داشتند تا لیگ فوتبال ایران و امکانات باشگاهها را با استانداردهای لیگ حرفه ای AFC هماهنگ کنند و امیدوارم با توجه به فرصت مناسبی که برای کسب حداکثر سهمیه برای فوتبال کشورمان مهیا شده است ، با صرف زمان بیشتر و رفع برخی خواسته های قابل اجرا بتوانیم شرایط حضور حداکثری را برای حضور نمایندگان باشگاهی فوتبال ایران در آسیا فراهم کنیم.

وی درخصوص خواسته های مورد نظر AFC برای اختصاص حداکثر سهمیه به فوتبال ایران اظهار داشت: ارائه گزارش مالی سالیانه باشگاهها به سازمان لیگ ، تعیین جایگاه ویژه خبرنگاران در ورزشگاهها ، تدوین اساسنامه باشگاهها مطابق استانداردهای AFC به منظور استقلال کامل باشگاهها ، حق پخش تلویزیونی که از امتیاز بالای 50 برخوردار است ، استاندارد سازی ورزشگاهها و ... از جمله خواسته های AFC است که تحقق آن می تواند بیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را برای کشورمان به همراه داشته باشد .

عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا با بیان اینکه تاکنون ژاپن بواسطه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری فوتبال خود به بیشترین امتیاز برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده ، یادآور شد : باشگاهها و لیگ حرفه ای ژاپن تا حدود زیادی به استانداردهای AFC نزدیک است و به احتمال فراوان تنها کشوری خواهد بود که بیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب خواهد کرد . ضمن اینکه کره جنوبی و چین از شرق آسیا و ایران، عربستان و امارات از غرب آسیا حداکثر امتیازات را بدست آورده اند که البته عربستان و امارات بواسطه برخورداری از ورزشگاههای استاندارد از امتیازات بیشتری نسبت به ایران برخوردارند .

وی در خصوص تعیین نهایی سهمیه بندی کشورها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت : قرار است در بازدیدی که ارزیابان AFC درهفته آخر مهر و هفته اول آبان ماه از کشورمان خواهند داشت، آخرین وضعیت لیگ برتر و باشگاههای لیگ برتری را مورد بازبینی نهایی قرار دهند و پس از آن کمیته برگزاری لیگ حرفه ای فوتبال آسیا با جمع بندی گزارش نهایی تیم بازدید کننده ، تعداد نهایی سهمیه کشورمان برای حضور در فصل 2009 لیگ قهرمانان آسیا را تعیین خواهد کرد.