تاکید آیت الله سیستانی بر حفظ منافع ملت عراق توسط دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی درپاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه درباره دیدگاه مرجعیت درخصوص عملیات امنیتی در عراق گفت: مرجعیت به طور کلی دولت را تایید می کند و وقتی چیزی از مرجعیت پرسیده می شود، می گوید که آنچه دولت مطابق منافع عراقی ها انجام می دهد، مورد قبول است.

به گفته مالکی، سیاستمدارانی که با آیت الله سیستانی دیدار می کنند، درمی یابند که هم و غم ایشان عراق است و همواره به (حفظ) ابهت دولت و انحصار سلاح در دستان آن و دفاع از مظلومان و محرومان سفارش می کنند.

نخست وزیر عراق درباره انتخابات شورای استان ها گفت: قانون انتخابات هنوز در پارلمان تصویب نشده است و دولت حق دارد که شیوه برگزاری انتخابات را تعیین کند و من شخصا سیستم فهرست باز(رای دادن مردم به افراد مورد نظر خود به جای لیست انتخاباتی) را ترجیح می دهم تا شهروندان بتوانند نامزد مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

انتظار می رود که این انتخابات در اول اکتبر آینده زیر نظر سازمان ملل برگزار شود.

نخست وزیر عراق امروز در دیدار با آیت الله سیستانی در دفتر ایشان در شهر نجف تحولات فرایند سیاسی و بهبود اوضاع امنیتی در مناطق وسیعی از این کشور را به آگاهی آیت الله سیستانی رساند.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت که هدف از سفر المالکی آگاه کردن آیت الله سیستانی از اوضاع امنیتی و خدماتی است و این سفر ارتباطی با ساختار تکمیل دولت عراق ندارد.