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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

دومین مرکز آموزش مترو پلیس در مشهد راه‌اندازی می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرکل سازمان بین‌المللی کلانشهرهای جهان گفت: دومین مرکز آموزش مترو پلیس در مشهد راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، آمر اورگی ‬شامگاه امروز در حاشیه مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی مترو پلیس در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: کلانشهرهای مختلف جهان و به ویژه مشهد نیازمند توسعه در ارائه خدمات در بخش‌های حمل و نقل و ساماندهی بخش مسکن هستند.

وی افزود: دومین مرکز آموزشی سازمان بین‌المللی مترو پلیس در سطح جهان بنابر اعلام آمادگی شهرداری مشهد در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود و با توجه به نقش بسیار مهم آموزش سازمان مترو پلیس عنایت خاصی به مقوله آموزش دارد.

آمر اورگی افزود: این سازمان علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی در برخی کلانشهرهای جهان، آموزش از راه دور را در دستور کار خود قرار داده است.

وی بدون توضیح بیشتر در خصوص زمان راه‌اندازی این مرکز آموزشی افزود: این مرکز وظیفه برگزاری همایش و دوره‌های آموزشی در سطوح بین‌المللی را در ارتباط با مدیریت بهینه و کارآمد شهری برای مدیران کلانشهرهای جهان بر عهده دارد.  

مرکز آموزشی مترو پلیس بعد از ایجاد ساز و کار تشکیلاتی و اداری و تامین اعتبار کافی از سوی شهرداری مشهد راه اندازی می‌شود.

سیدمحمد پژمان شهردار مشهد نیز در این جمع  گفت: برگزاری همایش آموزشی سازمان بین‌المللی مترو پلیس در مشهد در افزایش سطح توانمندی اعضا و مدیران شهری کلانشهرهای جهان بسیار موثر است.

دومین نشست کارگروه‌های آموزشی سازمان بین‌المللی کلانشهرهای جهان با شرکت حدود ‪ ۵۰‬نفر از شهرداران و مدیران شهری کلانشهرهای مختلف جهان به مدت چهار روز در مشهد برگزار شد.

سازمان بین‌المللی کلانشهرهای جهان موسوم به مترو پلیس به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرسیاسی در سال ‪ ۱۹۸۴‬میلادی به ابتکار شهرداری پاریس و با حضور ‪ ۱۴‬کلان شهر مهم بنیانگذاری شد و شهرداریهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز عضو همین سازمان هستند.

کد مطلب 688042

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