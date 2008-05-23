خطر نانولوله های کربنی باریک و دراز برای سلامت ریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه ادیمبرا و پروژه فناوریهای نانویی نوظهور که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر نانوتکنولوژی" منتشر کرده اند تائید کردند که بعضی از انواع نانولوله های کربنی اگر به میزان کافی استفاده نشوند می توانند برای سلامت خطرناک باشند و به خصوص همانند "الیاف پنبه نسوز" بیماریهای ریوی ایجاد کنند.

این گروه با بررسی پتانسیلهای اثرات منفی نانولوله های کربنی در اشکال و اندازه های مختلف و مقایسه آنها با الیاف پنبه نسوز و دیگر ذرات کربنی به این نتایج دست یافتند.

در این خصوص "کنث دونالدسون" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "نتایج این تحقیقات روشن است. نانو لوله های باریک و دراز همان اثرات منفی الیاف دراز و باریک پنبه های نسوز را نشان دادند. الیاف پنبه نسوز خطرناک هستند چراکه به اندازه کافی برای نفوذ به عمق ریه ها باریک هستند و آنقدر دراز هستند که می توانند مکانیزمهای طبیعی دفع ذرات خارجی از ریه ها را مختل کنند."

این دانشمندان نقش میزان مسمویت زایی نانولوله های کربنی را روی موشها آزمایش کردند و در این خصوص توضیح دادند: "این نانو لوله ها همان اثر الیاف پنبه نسوز را دارند و می توانند وارد ریه ها شوند. بعضی از این نانو لوله ها می توانند حتی 10 سال پس از تنفس آنها سرطان را توسعه دهند."

به گفته این محققان، تنها نانو لوله های بسیار باریک و دراز چنین اثری دارند بنابراین می توان از این مواد شگفت انگیز به صورت کنترل شده استفاده کرد.