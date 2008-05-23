کمبود اعتبارات برای توسعه کشاورزی مکانیزه در خراسان شمالی

حسین عظیمی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: افزایش بی رویه قیمت ماشین های کشاورزی، کمبود اعتبارات برای خرید ادوات ودنباله بندهای مورد نیاز، پایین بودن توان مالی بهره برداران در تامین ماشین های کشاورزی مورد نیاز ازدیگر تنگناهای موجود در بخش مکانیزاسیون استان است.

وی عدم آگاهی بهره برداران به سرویس و نگهداری ماشین آلات بخش کشاورزی وعدم بهره بروری مناسب از ماشین آلات کشاورزی به علت خرد شده اراضی زراعی در استان را از دیگر مشکلات بر شمرد.

وی خاطر نشان کرد: پارسال 66 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای خرید انواع ماشین آلات کشاورزی در این استان اختصاص یافت.

عظیمی اظهار داشت: کشاورزان استان پارسال 426 دستگاه تراکتور از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده واعتبارات یارانه دار خریداری کردند.

وی شمار کمباین های خریداری شده برای بخش کشاورزی این استان را 9 دستگاه و 34 دستگاه درو گر، بیل بکهو 8 دستگاه و یک دستگاه بوجاری غلات وتعداد ادوات دنباله بندهای خریداری شده را نیز 150 دستگاه عنوان کرد.

وی بیان داشت: بکار گیری این ادوات مکانیزه موجب افزایش قابل قبولی در ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان و ایجاد 501 شغل جدید در بخش کشاورزی این منطقه شده است.

