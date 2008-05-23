دومین دوره انتخابات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی آغاز شد

محمد قریب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تعداد کاندیدهای این انتخابات را 64 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 12 صندوق جمع آوری آراء در سطح استان پیش بینی شده که از این تعداد شش صندوق در بیرجند، سه صندوق در فردوس، دو صندوق در قاین و یک صندوق در نهبندان مستقر است.

وی با اشاره به اینکه فقط اعضای فعال و افتخاری جمعیت هلال احمر حق شرکت در این انتخابات را دارند، تصریح کرد: 12 هزار نفر در سطح استان واجد شرایط رأی دادن در دومین دوره انتخابات جمعیت هلال احمر هستند.

قریب با اشاره به اینکه 50 کاندیدا برای هیئت اجرایی و 14 کاندیدا برای بازرسی در انتخابات حضور دارند، تصریح کرد:

امنیت انتخابات را نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح استان بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تصریح کرد: 41 نفر در انتخابات دومین دوره جمعیت هلال احمر این استان مسئولیت اجرایی و نظارتی و 48 نفر با همکاری مسئولان شهرستانها مسئولیت صندوقهای اخذ رای را بر عهده دارند.