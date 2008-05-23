۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

دومین دوره انتخابات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند- خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: دومین دوره انتخابات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی صبح امروز همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

محمد قریب در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تعداد کاندیدهای این انتخابات را 64 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 12 صندوق جمع آوری آراء در سطح استان پیش بینی شده که از این تعداد شش صندوق در بیرجند، سه صندوق در فردوس، دو صندوق در قاین و یک صندوق در نهبندان مستقر است.

وی با اشاره به اینکه فقط اعضای فعال و افتخاری جمعیت هلال احمر حق شرکت در این انتخابات را دارند، تصریح کرد: 12 هزار نفر در سطح استان واجد شرایط رأی دادن در دومین دوره انتخابات جمعیت هلال احمر هستند.

قریب با اشاره به اینکه 50 کاندیدا برای هیئت اجرایی و 14 کاندیدا برای بازرسی در انتخابات حضور دارند، تصریح کرد: امنیت انتخابات را نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح استان بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تصریح کرد: 41 نفر در انتخابات دومین دوره جمعیت هلال احمر این استان مسئولیت اجرایی و نظارتی و 48 نفر با همکاری مسئولان شهرستانها مسئولیت صندوقهای اخذ رای را بر عهده دارند.

