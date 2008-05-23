همایش بزرگ پیاده روی سوم خرداد در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ پیاده روی خانواده به مناسبت پاسداشت روز سوم خرداد ، روز ایثار، شهادت و مقاومت و گرامی داشت یاد و خاطره حماسه سازان فتح خرمشهر در اردبیل برگزار شد.

در این همایش بیش از 15 هزار نفر از علاقه مندان و ورزشکاران به همراه خانواده های خود حضور داشته و مسافت هفت کیلومتری دور دریاچه شورابیل را طی کردند.

هدف از این همایش که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، توسعه ورزش همگانی به عنوان یکی از سیاستهای میان مدت سازمان تربیت بدنی عنوان شد.

در این همایش جمعی از شرکت کنندگان با خواندن سرودهای انقلابی و حماسی یاد و خاطره شهدای انقلاب و به ویژه عملیات بیت المقدس، آزاد سازی خرمشهر را گرامی داشتند.

در پایان همایش بزرگ پیاده روی خانواده به قید قرعه به 100 نفر از ورزشکاران و خانوده های شرکت کننده هدایایی اهدا شد.

