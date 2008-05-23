جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به قرعه کشی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این مراسم در حالی انجام می شود که پنج تیم نخست گروه های پنجگانه و بهترین سه تیم دوم همه گروه ها مشخص شده و برای بار اول است که هیچ تیم از اردن در این میان نیست.

هشت تیم برتر گروه های پنجگانه مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا عبارتند از: المحرق بحرین، الصفا لبنان، النهاد عمان، هوم یوناتد و آرمد فورس از سنگاپور تیم های اول پنج گروه هستند. بهترین تیم های دوم نیز دمپو از هند، کداه و پراک از مالزی هستند که در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها حضور پیدا می کنند.

بازیهای این مرحله بصورت رفت و برگشت در تاریخ 16 و 23 سپتامبر ( 26 شهریور و دوم مهر)، پس از آن مرحله نیمه نهایی در روزهای 7 و 21 اکتبر ( 16 و 30 مهر) و بازی فینال در روزهای 31 اکتبر و 7 نوامبر (10 و 17 آبان ) خواهد بود.