  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به قرعه کشی رسید

جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به قرعه کشی رسید

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت 13 فردا (شنبه) در محل این کنفدراسیون انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این مراسم در حالی انجام می شود که پنج تیم نخست گروه های پنجگانه و بهترین سه تیم دوم همه گروه ها مشخص شده و برای بار اول است که هیچ تیم از اردن در این میان نیست.

هشت تیم برتر گروه های پنجگانه مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا عبارتند از: المحرق بحرین، الصفا لبنان، النهاد عمان، هوم یوناتد و آرمد فورس از سنگاپور تیم های اول پنج گروه هستند. بهترین تیم های دوم نیز دمپو از هند، کداه و پراک از مالزی هستند که در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها حضور پیدا می کنند.

بازیهای این مرحله بصورت رفت و برگشت در تاریخ 16 و 23 سپتامبر ( 26 شهریور و دوم مهر)، پس از آن مرحله نیمه نهایی در روزهای 7 و 21 اکتبر ( 16 و 30 مهر) و بازی فینال در روزهای 31 اکتبر و 7 نوامبر (10 و 17 آبان )  خواهد بود.

کد مطلب 688103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها