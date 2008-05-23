احمدی نژاد در افتتاحیه بازیهای پارالمپیک شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین مجمع سالیانه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین روز پنج شنبه همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور کیومرث هاشمی، معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی، دبیر کمیته ملی پارالمپیک و روسای هیات های ورزشی در آبادان برگزار شد.

در این جلسه، هاشمی ضمن قدردانی از زحمات فدراسیون های ورزشی جانبازان و معلولین، میزان جوایز ورزشکاران مدال آور در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن را به ترتیب 20 میلیون تومان، 15 میلیون تومان و 10 میلیون تومان اعلام کرد.

هاشمی در این جلسه همچنین گفت رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، دعوت فیلیپ کریون رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک را برای حضور در این رقابت ها پذیرفته است.

در جلسه روز گذشته گزارش عملکرد سال 86 از سوی روسای هیات ها به رئیس مجمع ارائه شد ضمن اینکه تقویم ورزشی سال 87 نیز به تصویب رسید.