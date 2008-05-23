به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، این نوشته های نثرگونه تحت عنوان "رویای بیسمارک" در 25 نوامبر سال 1870 در روزنامه ای با عنوان "شارویه - مزیر" و با نام مستعار ژان بودری منتشر شده بود.

دو سال پیش یک شهروند فرانسوی به نام "کوینار" تعداد زیادی کتاب، مجله و روزنامه قدیمی جمع آوری کرده بود که در میان آنها روزنامه ای که نوشته های رمبو را منتشر کرده بود هم وجود داشت. این نوشته ها بعدها به دست "پاتریک تالیرسیو" - فیلمساز فرانسوی - افتاد. این آثار حدود 50 سطر است که کارشناسان پس از بررسی، تعلق آنها را به رمبو تائید کرده اند. رمبو آنها را در 16 سالگی نوشته بود.

آرتور رمبو در اکتبر ۱۸۵۶ در شارل‌ویل فرانسه به دنیا آمد. او در ۱۸۶۸ نخستین شعرش را به لاتین سرود و سال بعد آموزگار او سه قطعه از اشعارش را منتشر کرد که یکی برنده جایزه شد. در ژانویه ۱۸۷۰ نیز نخستین اشعار رمبو به فرانسوی منتشر شد.