https://mehrnews.com/x3cw4x ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲ کد مطلب 6881389 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲ تایم لپس مراسم وداع با آقای شهید ایران در آستان مقدس مسجد جمکران قم- در این ویدئو تایم لپس مراسم وداع با آقای شهید ایران در آستان مقدس مسجد جمکران را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6881389 کپی شد مطالب مرتبط پرچم های مقاومت عراق در بین زائران آقای شهید ایران در قم دعوت از مردم عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید قم به احترام آقای شهید ایران تمام قد ایستاد بازتاب حضور گسترده عاشقان امام شهید در قم در شبکه العهد اعزام ۹۰ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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