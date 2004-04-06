جامعه نبايد معتادان را مجرم تلقي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" در قم ، آيت الله اميني در بازديد از مركز بازپروري معتادان استان قم، با اشاره به اين مطلب كه اعتياد يك نوع بيماري است، افزود: جامعه بايد ديدگاه خود را نسبت به معتادان اصلاح كند و به معتاد به عنوان يك بيمار بنگرد.
امام جمعه قم با اشاره به نقش ايمان در زندگي انسانها تصريح كرد: اكثر معتادان به سبب ضعف ايمان به دام مواد مخدر افتادهاند و متأسفانه اعتياد، ايمان، دين، اراده و عقيدة پاك انسانها را هدف قرار داده است.
آيتا… اميني مصرف تفنني و تفريحي سيگار را موجب گرايش دائمي افراد به مواد مخدر عنوان كرد و خطاب به بازپروران اين مركز افزود: بهترين عبادت و عمل صالح براي شماست كه آمدهايد و ثابت كردهايد ميتوان بدون دارو و درمان اعتياد را كنار گذاشت و شما بايد افراد ديگري را كه آلوده به اين مواد مخرب هستند، براي ترك اعتياد تشويق و راهنمايي نماييد.
نايب رييس مجلس خبرگان در پايان اين ديدارجمع تني چند از مسؤولان استان اظهار اميدواري كرد: معتادان پس از ترك و رهايي از مواد مخدر به آغوش گرم و پرمحبت خانوادههاي خود باز گردند و با سر بلندي و افتخار در خدمت جامعه قرار گيرند.
اين گزارش حاكيست، آيتا… اميني همچنين از مركز NA يا جمعيت تولد دوباره كه بدون دارو و درمان اعتياد را ترك ميكنند و نيز از مركز TC يا مركز اجتماع درمانمدار بهزيستي استان قم بازديد كرد و به سؤالات آنان در خصوص مسائل اخلاقي و تربيتي پاسخ داد.
