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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

ناحیه محوری شاه‌بیت تبدیل شهرداری به نهادی اجتماعی است

ناحیه محوری شاه‌بیت تبدیل شهرداری به نهادی اجتماعی است

معاون فنی عمرانی شهرداری تهران گفت: طرح ناحیه‌محوری می‌تواند شاه‌بیت تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد دنیامالی صبح روز گذشته در همایش ناحیه محوری که با حضور شهردار تهران، معاونان، شهرداران مناطق و نواحی برگزار شد ، با بیان این که مهم ترین کار شهرداران نواحی ، فرهنگ‌سازی جهت افزایش مشارکت های اجتماعی است ، گفت : انتظار می‌رود کارها پس از اجرای این طرح عملیاتی‌تر پیگیری شود.

وی با بیان این که واگذاری مسئولیت و نظارت عالی بر قوانین و مقررات پیش از این نیز در معاونت فنی ، عمرانی انجام شده است ، گفت : لکه‌گیری آسفالت معابر در سطح محدود ، مرمت جداول و کف‌کشی آن ها ، نصب و ترمیم سنگدال و دریچه‌ها و پل‌های فلزی منصوب بر روی آن ها، حفر چاه‌های جذبی ، نگهداری ، تعمیر و مرمت ساختمان های اداری و... از جمله مسئولیت‌هایی هستند که در بخش فنی‌عمرانی به نواحی داده می شود.

کد مطلب 688144

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