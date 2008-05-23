انتخاب برترینهای دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیم فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در کنار کارگاههای آموزشی جلسات هم اندیشی با حضور دکتر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و مدیران حوزه فرهنگی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد.

وی اظهار داشت: چهار کارگاه نحوه برقراری ارتباط موثر با دانشجو، فناوری اطلاعات و نحوه به کارگیری آن در فعالیت های فرهنگی، نماز و معنویت و دانشگاه تمدن ساز نیز در این گردهمایی برگزار می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور ادامه داد: در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی واحدهای دانشگاه پیام نور چشم انداز فرهنگی برنامه های سال جاری دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فتح اللهی ادامه داد: همچنین در این گردهمایی دانشجویان برتر بر اساس آیین نامه اجرای در بخش های آموزشی، اختراعات، دانشجویان کارآفرین، قهرمانان ورزشی، دانشجویان هنرمند، دانشجویان دارای پژوهش و ایده پردازی، برندگان قرآن و عترت و دانشجویان دارای آثار برتر انتخاب و معرفی خواهند شد.