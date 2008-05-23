محرابیان پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران را به رئیس جمهوری بلاروس تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، دکتر محمود احمدی نژاد در بخشی از این پیام از سطح همکاریهای دوکشور و مواضع مترقی و دوستانه دولت بلاروس درخصوص مسائل ایران در عرصه بین المللی ابراز رضایت کرده است .

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از این پیام برادامه روابط دوستانه ایران و بلاروس ، اهمیت برگزاری کمیته مشترک صنعت و معدن دو کشور و ضرورت نهایی شدن توافقات و ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس تاکید کرده است.

ضرورت اتحاد بیشتر کشورهای دوست دربرابر فشارها و زورگویی های امپریالیسم از دیگر موارد تصریح شده در پیام دکتر احمدی نژاد به همتای بلاروسی خود بوده است .

وزیر صنایع و معادن ایران در ادامه این دیدار ضمن ارایه گزارشی از روند اجرای پروژه های مشترک بین دو کشور و نتایج نشست کمیته صنعت و معدن ایران و بلاروس گفت : بلاروس کشوری صنعتی است و همکاری های دو کشور درسطوح مختلف می تواند به ارتقا و تقویت جایگاه اقتصادی دو کشور درنظام بین الملل منجر شود.

محرابیان با بیان اینکه دو کشور انگیزه فراوانی برای تقویت همه جانبه روابط دارند تصریح کرد : صلح طلبی و نوع دوستی ایران اسلامی خصوصا در رویارویی با ملت های نوپا و مستقل موجب دشمنی و کینه توزی های استکبارگران شده است.

رئیس جمهوربلاروس نیز در این دیدار که جمعی از وزرای این کشور از جمله وزیران صنایع و امور خارجه حضور داشتند با ابرازعلاقه درخصوص افزایش همکاریهای دوجانبه بین ایران و بلاروس بر گسترش و تعمیق روابط تاکید کرد .

لوکاشنکو همچنین با ابلاغ سلام های گرم خود به دکتر احمدی نژاد و تشکر از پیام وی ، همبستگی مواضع دو کشور را در خصوص مسائل جهانی خواستار شد . وی در ادامه همه موارد همکاری و پروژه‌های صنعتی مشترک را در حضور وزرای دوکشور بررسی و تاکیدات ویژه و دستورات لازم را برای پیگیری پروژه‌ها صادر کرد .

محرابیان همچنین در دیدار سرگئی سیدورسکی ، نخست وزیر بلاروس ، ضمن بررسی توافقات قبلی فیمابین ، پیشرفت همکاریهای دو جانبه را ارزیابی و راهکارهای مناسب برای تسهیل و تسریع همکاریهای تهران – مینسک را مورد بررسی قرار داد .

در این دیدار که تعدادی از وزاری کابینه بلاروس از جمله وزرای مسکن و معماری ، صنایع و نیز روسای سازماهای صنعتی و انرژی از جمله شرکت نفت بلاروس نیز حضور داشتند ، از حضور شرکت های ایرانی در بخش معدن بلاروس و توسعه همکاریهای بانکی و صنعتی بویژه خودروسازی استقبال و بر تسریع در اجرای پروژه های نفتی مشترک تاکید شد .

محرابیان ضمن تشریح پروژه‌های در دست اجرا ، موارد همکاری دوکشور به صورت دقیق را مطرح و راههای حل مشکلات بویژه درخصوص مسائل بانکی و مالی پروژه ها را بررسی کرد .

سرگئی سیدورسکی هم با ابراز خشنودی از نتایج گزارش وزرای صنایع دو کشور گفت : با توجه به اهمیت همکاری های اقتصادی ایران و بلاروس، پیشرفت پروژه های دو کشور را شخصا پیگیری می کند . بدین منظور ستاد ویژه‌ای متشکل از وزیر صنایع بلاروس ، سفیر ایران در این کشور و نماینده وزارت صنایع و معادن ایران برای پیگیری روند اجرای پروژه ها تشکیل و مقرر شد پس از بررسی مسائل پروژه ها ، نتایج را ماهانه به اطلاع نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور برسانند.