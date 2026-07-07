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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

کشف بیش از ۱۰ تن مرغ زنده فاقد مجوز در دورود

کشف بیش از ۱۰ تن مرغ زنده فاقد مجوز در دورود

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف بیش از ۱۰ تن مرغ زنده فاقد مجوز در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر توزیع صحیح اقلام اساسی و تأمین امنیت غذایی شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان دورود موفق به شناسایی و توقیف سه کامیون حامل مرغ زنده فاقد مجوز شدند.

در بازرسی دقیق از این خودروها، مجموعاً سه هزار و ۸۰۴ قطعه مرغ زنده به وزن ۱۰ تن و ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی برای حمل بود، کشف شد.

بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق بیش از ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است. در همین راستا، سه نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی با تشکیل به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تقدیر از همکاری مردم در گزارش تخلفات، به متخلفان و قاچاقچیان هشدار می‌دهد که با هرگونه اقدامی که سلامت جامعه و چرخه اقتصادی کشور را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6881830

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