پیام رئیس جمهور به کنگره بازکاوی و بازشناسی سردار شهید داور یسری

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ظهر امروز در کنگره بازکاوی و بازشناسی سردار سرلشکر شهید داور یسری که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی، استاندار اردبیل و جمع کثیری از مدیران، مسئولان، پژوهشگران و علاقمندان برگزار شد، پیام رئیس جمهور به این کنگره قرائت شد.

در این پیام آمده است:« سپاس خداوند را که در دامن پاک این سرزمین جوانان رشید و مومنی را تربیت کرد تا اسوه جوانان عالم و رهروان و سالکان طریق حق باشند. شهدایی که چراغهای فروزان هدایت و نشانه های بارز حق تعالی و علم های برفراشته او در سرزمین هستند.»

این پیام می افزاید:« شهادت مفتاح درهای بسته، امید دوستان خدا، سلاح مجاهدان و سالکان، صراط مستقیم الهی، معیار تمیز حق از باطل، کتاب گشوده هدایت، نقطه کمال انسانی، اوج مرتبه حیات، راه دستیابی به وادی نور، رسیدن به مرتبه حضور عند رب و ارتزاق نزد محبوب و وصول به جاودانگی و رفاقت با پیامبران وصدیقین و صالحان است.»

بخش دیگری از این پیام اشاره می کند:« شهید بزرگوار داور یسری از خیل کسانی بود که با آگاهی و معرفت و با اختیار خویش این راه شکوهمند را پیموده و جان خود را تقدیم حضرت رب جل وعلی نمود. شهید بزرگوار در زمان حیات خویش نیز در اخلاق و منش و در گفتار و عمل کم نظیر بود.»

دراین پیام آورده شده:« از خصائل ویژه او مراقبت دائم، کنترل نفس، حفظ زبان، سکوت با تامل و امیدواری به فضل خدا در سختی ها و توجه به مقصد اصلی بوده است.»

در پایان این پیام آمده است:« اینجانب یاد شهیدان به ویژه شهیدان و سرداران شجاع استان سرافراز اردبیل و سالگرد شهادت شهید بزرگوار سردار سرلشکر داور یسری را گرامی می دارم و به او و خانوده او تحیت و دورد می فرستم.»