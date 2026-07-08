به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق مودم رایانه، باطری، استارت خودرو به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف ردیف اول به پرداخت چهار میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالا و چهار میلیارد و ریال برای ارزش خودرو حامل کالا و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت هشت میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۸۱۶ میلیون و ۲۰ هزار ریال، متخلف ردیف سوم را به پرداخت ۶۵ میلیون و ۲۵۶ هزار ریال، متخلف ردیف چهارم را به پرداخت ۲۱۴ میلیون و ۱۱۸ هزار ریال، متخلف ردیف پنجم را به پرداخت ۴۲ میلیون و ۲۵۶ هزار ریال، متخلف ردیف هفتم را به پرداخت ۷۰۱ میلیون و ۲۳۲ هزار ریال، متخلف ردیف هشتم را به پرداخت ۲۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال، متخلف ردیف نهم را به پرداخت ده میلیون و ۲۹۸ هزار ریال، متخلف ردیف دهم را به پرداخت ۱۱۳ میلیون و ۵۷۶ هزار ریال، متخلف ردیف یازدهم را به پرداخت ۹۷ میلیون و ۴۲۷ هزار ریال معادل ارزش کالا و در مجموع متخلفان را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد محموله قاچاق را از یک خودرو را از یک خودرو کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.