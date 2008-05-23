علی آبادی از تیم ملی فوتسال حمایت کند / افتخار آقای گل جهان متعلق به ایران است

وحید شمسایی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : واقعیت این است که تیم ملی فوتسال ایران پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به لحاظ مالی و شرایط اردویی وضعیت مطلوبی نداشت ولی بازیکنان تیم ملی با غیرت و تعصب همیشگی و بدون توجه به اینگونه مسائل و کسب نهمین قهرمانی آسیا بار دیگرشایستگی فوتسال ایران را درمسابقات تایلند ثابت کردند.

شمسایی اضافه کرد : فوتسال ایران ظرفیت و پتانسیل قرارگرفتن دربین 4 تیم برتر فوتسال جهان را دارد و امیدوارم مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و بویژه شخص آقای علی آبادی با حمایت های لازم شرایط افتخار آفرینی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی را ایجاد کنند .

وی تصریح کرد: به اعتقاد من در دوره مهندس علی آبادی ورزش کشور پیشرفت قابل توجهی داشته و این موفقیت در سایه حمایت های همه جانبه و نگاه فراگیر دولت و مسئولان سازمان تربیت بدنی محقق شده است که امیدوارم با توجه به در پیش بودن مسابقات جهانی این توجه بطور ویژه از رشته فوتسال انجام شود .

بهترین گلزن تاریخ فوتسال جهان در خصوص در این زمینه گفت : درمسابقات تایلند با 13 گلی که به ثمر رساندم تعداد گلهایم به 335 رسید و خوشحالم که این عنوان به یک ایرانی تعلق دارد و هنوز می توانم برای تیم ملی یک بازیکن موثر و افتخار آفرین باشم .