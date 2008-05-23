۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

شمسایی در گفتگو با مهر:

علی آبادی از تیم ملی فوتسال حمایت کند / افتخار آقای گل جهان متعلق به ایران است

بهترین گلزن فوتسال جهان تاکید کرد: امیدوارم رئیس سازمان تربیت بدنی با حمایت از تیم ملی فوتسال زمینه افتخار آفرینی این تیم در مسابقات جام جهانی برزیل را فراهم کند.

وحید شمسایی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : واقعیت این است که تیم ملی فوتسال ایران پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به لحاظ مالی و شرایط اردویی وضعیت مطلوبی نداشت ولی بازیکنان تیم ملی با غیرت و تعصب همیشگی و بدون توجه به اینگونه مسائل و کسب نهمین قهرمانی آسیا بار دیگرشایستگی فوتسال ایران را درمسابقات تایلند ثابت کردند.

شمسایی اضافه کرد : فوتسال ایران ظرفیت و پتانسیل قرارگرفتن دربین 4 تیم برتر فوتسال جهان را دارد و امیدوارم مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و بویژه شخص آقای علی آبادی با حمایت های لازم شرایط افتخار آفرینی فوتسال ایران در مسابقات جام جهانی را ایجاد کنند .

وی تصریح کرد: به اعتقاد من در دوره مهندس علی آبادی ورزش کشور پیشرفت قابل توجهی داشته و این موفقیت در سایه حمایت های همه جانبه و نگاه فراگیر دولت و مسئولان سازمان تربیت بدنی محقق شده است که امیدوارم با توجه به در پیش بودن مسابقات جهانی این توجه بطور ویژه از رشته فوتسال انجام شود . 

بهترین گلزن تاریخ فوتسال جهان در خصوص در این زمینه گفت : درمسابقات تایلند با 13 گلی که به ثمر رساندم تعداد گلهایم به 335 رسید و خوشحالم که این عنوان به یک ایرانی تعلق دارد و هنوز می توانم برای تیم ملی یک بازیکن موثر و افتخار آفرین باشم .  

کد مطلب 688237

