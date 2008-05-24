به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "فرهنگ ومحیط‌زیست" به پاس یک عمر تلاشهای علمی دکتر اصغر عسکری خانقاه برگزار می‌شود.

این همایش که به همت هسته علمی انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا خواهد شد. همایش در تالار ابن‌خلدون این دانشکده از ساعت 14 برگزار می‌شود.

دکتر عسکری خانقاه متولد 1317 در شهر خلخالی است. وی دارای معادل فوق لیسانس مردم‌شناسى عمومى از دانشگاه سوربن پاریس ( ۱۹۷۴)، فوق‌لیسانس مردم‌شناسى تخصصى از دانشگاه پاریس (۱۹۷۵) و دکتراى انسان‌شناسى زیستى از دانشگاه سوربن پاریس (۱۹۷۶) است.