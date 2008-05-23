ذکریا به دور دوم راه یافت / شکست سرلک و معلومات

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابتها در سالن"اسپورت هال" شهر مسکو آغاز شد که نمایندگان ایران سه بار به روی تاتامی رفتند که حاصل آن دو شکست و یک پیروزی بود.

در وزن 60- کیلوگرم وحید سرلک در اولین مبارزه خود به جودوکاری از گرجستان باخت. در وزن 66- کیلوگرم محسن ذکریا نماینده گرجستان را شکست داد. وی دور دوم به مصاف نماینده ارمنستان می رود.

علی معلومات که در وزن 73- کیلوگرم سهمیه المپیک کسب کرده است در دور نخست به جودوکاری از برزیل با یک امتیاز "کوکا" باخت. سرلک و معلومات در صورت راهیابی حریفان خود به مرحله نیمه نهایی می توانند در جدول بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش کنند.

روز شنبه این رقابتها در اوزان 81، 90،100 و 100+ کیلوگرم پیگیری می شود که ملک محمدی، قمی و رودکی نمایندگان ایران می باشند.

یکشنبه در آخرین روز هم مسابقات به صورت تیمی برگزار می شود. آرش میراسماعیلی و مسعود حاجی آخوندزاده که قرار نیست در این مسابقات به میدان بروند تمرینات سخت و فشرده ای را از زمان ورود به مسکو آغاز کرده اند. ضمن اینکه در پایان این رقابتها سه روز اردوی مشترک بین تیم های شرکت کننده برگزار می شود.