شکایت یک نویسنده به خاطر سانسور آثارش در زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان امروز ترکیه، این داستان نویس، شاعر و مترجم کرد که از 36 سال پیش به اتهام فعالیت در یک گروه تروریستی در زندانی در ترکیه به سر می برد، آثارش توسط یک کمیته ویژه در زندان سانسور می شود.

گوموش که آثار ترکی را به کردی برمی گرداند، تمام نوشته هایش با ممیزی و حذف روبرو می شود. او که چندی پیش قصد داشت اشعار خود را برای ناشر بفرستد، از سوی کمیته تشکیل شده در زندان به مانع برخورد و کلیه اشعارش برگشت خورد. وی دلیل این امر را کردی بودن زبان آثارش دانسته است. نذیر گوموش نسبت به این اقدام کمیته گله و شکایت کرده است.

اما "واردن مراد یلماز" رئیس زندان میدیات (محل حبس نذیر گوموش) واقع در استان ماردین ترکیه معتقد است که مسئله اصلی، زبان نیست بلکه این نویسنده از قوانین حاکم تخطی می کند.

رئیس زندان گفته است: به هیچ وجه قصد آزار دادن این نویسنده را نداریم. او باید از قوانین موجود تبعیت کند.