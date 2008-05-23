تارانتینو در کن کلاس پیشرفته فیلمسازی برپا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد تارانتینو به این مسئله اشاره کرد که فیلم‌های آمیخته با خشونت او به تماشاگران "هیجان" می‌دهد، چرا که او این خشونت را با "موقعیتی خنده‌دار همراه می‌کند که در حالت عادی خنده‌دار نیست."

خالق فیلم‌های "سگدانی" و "داستان عامه‌پسند" افزود: در نهایت آنچه من انجام می‌دهم گام برداشتن به سوی یک مدل جدید از کمدی است. او با ذکر خاطرات خود از اینکه چطور سه سال تمام را در مواقع بیکاری صرف ساخت اولین فیلم خود کرد، گفت: تلاش برای ساخت یک فیلم بی آنکه پولی در بساط داشته باشی، بهترین مدرسه سینمایی برای شماست.





کوئنتین تارانتینو

تارانتینو در این کلاس پیشرفته فیلمسازی که 90 دقیقه طول کشید و در آن حدود 1000 نفر حضور داشتند، بخشی از فیلم‌های خود را شامل "سگدانی"، "داستان عامه‌پسند" و "ضدمرگ" به نمایش گذاشت و درباره اینکه چطور از سطح کارمند گمنام ویدئوکلوپ به اوج افتخار در سینما دست یافت، صحبت کرد.

فیلمساز 45 ساله برای "داستان عامه‌پسند" جایزه نخل طلا کن سال 1994 را از آن خود کرد. او از وسترن‌های اسپاگتی، فیلم‌های کنگ فویی و آثار برایان دی پالما به عنوان منابع الهام خود یاد کرد. به گفته تارانتینو که فیلم‌های او به خاطر دیالوگ‌های خاص، ارجاعات به فرهنگ پاپ و خشونت تصویری مورد توجه هستند، در دو رده قابل ارزیابی هستند.

او از یکسو فیلم‌هایی بسیار واقگرایانه می‌سازد که نمونه آن درام جنایی "سگدانی" تولید سال 1992 با بازی هاروی کایتل و تیم راث و "داستان عامه‌پسند" با بازی جان تراولتا، ساموئل جکسن و اوما تورمن است. رده دوم فیلم‌هایی مانند "بیل را بکش" و "ضدمرگ" است که در آن تارانتینو به ژانر فیلم‌های رزمی، سامورایی و فیلم‌های با موضوع قاتلین زنجیره‌ای ادای احترام می‌کند.

او از فیلم با موضوع جنگ ویتنام "اینک آخرالزمان" فرانسیس فورد کوپولا تولید سال 1979 به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما یاد کرد و گفت: به اعتقاد من "بیل را بکش" فیلم "اینک آخرالزمان" من است. تارانتینو که "ضدمرگ" او پارسال یکی از فیلم‌های بخش مسابقه کن بود، به خاطر استفاده از موسیقی پاپ یا موسیقی مجموعه‌های تلویزیونی محبوب نیز شهرت دارد.

او گفت: من یکی از بهترین مجموعه‌های موسیقی را در آمریکا دارم. او این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اغلب صحنه‌های خود را با محوریت یک ترانه خاص می‌سازد و هیچوقت نیز از آهنگساز استفاده نمی‌کند. تارانتینو گفت: واقعیت این است که من به هیچ آهنگسازی اطمینان ندارم. همیشه به خودم می‌گویم اگر از کارش خوشم نیامد چه؟ در حالی که طرف پولش را گرفته است!

کارگردان سرشناس که برای "داستان عامه‌پسند" برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد، در عین حال گفت "میلیون‌ها" فیلمساز دیگر به او گفته‌اند سکانس آغازین و 10 دقیقه‌ای "سگدانی" که در آن هشت مرد سیاهپوش دور میز نشسته‌اند و حرف می‌زنند بسیار سخت است. او گفت: آنها پیش من می‌آیند و می‌گویند این کار از ما برنمی‌آید. این تکنیک مخصوص خودت است.

سیدنی پولاک، وونگ کار وای، نانی مورتی، استفن فریرز و مارتین اسکورسیزی در سال‌های اخیر کلاس‌های پیشرفته جشنواره کن را برپا کرده‌اند. شصت و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 14 تا 25 مه (25 اردیبهشت تا پنجم خرداد) برگزار می‌شود و شان پن رئیس هیئت داوران بخش مسابقه رسمی است.