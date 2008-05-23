دولت نهم بزرگترین حامی و پشتیبان خانواده شهدا و ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، داودی معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز در اولین کنگره بازکاوی و بازشناسی سردار سرلشکر شهید داور یسری در تالار ولایت با بیان این مطلب اظهار داشت: این سیاستهای حمایتی در راستای ارزش نهادن به شهدا و گسترش فرهنگ شهادت در جامعه و احترام و تجهیز خانواده شهدا صورت می گیرد.

وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته در دولت نهم از خانواده شهدا عنوان کرد: از سال 84 و از زمان روی کارآمدن دولت نهم، بیمه خانواده شهدا 30 درصد افزایش یافته و در سال جاری نیز یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

داودی افزود: افزایش هفت درصدی بیمه جانبازان و تحت پوشش قرار دادن 450 هزار نفر از خانواده آنها در سال جاری، افزایش 70 درصدی تامین مسکن ایثارگران و افزایش 26 درصدی تعداد ایثارگران تحت پوشش خدمات فرهنگی که در سال 87 به 458 هزار نفر خواهد رسید از جمله سیاست های حمایتی دولت نهم می باشد.

وی با اشاره به افزایش اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای خانواده شهدا و ایثارگران تصریح کرد: در دولت نهم تمام مصوبات و قوانینی که در جهت حمایت از خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان بوده در اولویت قرار گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز سوم خرداد روز مقاومت و ایثار اضافه کرد: خرمشهر را کسانی آزاد کردند که حریم مرزهای اعتقادی و سیاسی نظام جمهور اسلامی را با اهدای خون خود نگه داشته و حریم هویت انقلاب را مرزبانی کردند.

وی با تاکید به اینکه« خرمشهر را خدا آزاد کرد» ابراز داشت: این حماسه سازان با مرزبانی از ارزش های الهی، خدا را یاری کردند و خداوند نیز در فتح خرمشهر آنها را یاری کرد.

وی خاطر نشان کرد: حضور در این کنگره را برای خود و برای همه فرصت مغتنمی می دانم تا از نزدیک با سیره شهدا و فرهنگ ایثار و فداکاری اسلامی آشنا شویم و این خود افتخار بزرگی است.

داودی افزود: تجلیل عاشقانه از شهدا اگر با معرفت و آگاهی همراه گردد بزرگترین شکوفایی و عظمت را به انقلاب و نظام خواهد بخشید زیرا شهدا مظهر آزادی ملت ما هستند.

وی در ادامه و با اشاره به تاریخ و فرهنگ 2300 ساله استان اردبیل، یاد آور شد: استان اردبیل در طول هشت سال دفاع مقدس سه هزار و 332 شهید، سه هزار و 145 جانباز و 850 آزاده را به انقلاب و نظام هدیه کرده که کمتر از این هم انتظار نمی رفت.

معاون اول رئیس جمهورتاکید کرد: در دوران انقلاب نیز این استان شهدای گرانقدری را به انقلاب هدیه کرد و در پیروزی انقلاب نقش اساسی ایفا کرد.

وی با اشاره به شخصیتها و مفاخر استان از جمله آیت الله مروج و مشگینی بیان داشت: سوابق علمی و حوزوی در این استان بی نظیر و انکار ناپذیر بوده و در طول تاریخ این استان پشتوانه و حامی انقلاب و ولایت فقیه بوده است.

داودی با اشاره به سیره و تفکرات شهید داور یسری اضافه کرد: یسری برای جامعه الگو و اسوه بوده و لازم است در راستای توسعه بیشتر فرهنگ شهادت در جامعه تلاش نماییم.