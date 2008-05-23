توجه در بررسی اعتبارنامه نمایندگان / اهداف گروهک تروریستی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه امروز تهران با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر و عملیات بین المقدس یادآور شد که خرمشهر در طول تاریخ 175 سال گذشته 4 بار در دوره عثمانی ها و قاجار و حکومت رضا خان اشغال شد وهر بارایران با دادن امتیاز این شهررا آزاد کرد اما دردفاع مقدس نه تنها برای آزاد سازی این شهر ایران هیچ امتیازی نداد بلکه خسارات زیادی به دشمن وارد کرد.

وی یاد شهدای دفاع مقدس به ویژه شهید جهان آرا را گرامی داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه انقلاب میراث امام راحل است و باید آن را از آسیب ها مصون داشت تاکیدات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب را یاد آور شد و گفت: نباید بگذاریم مرزها آسیب ببینند و نگذاریم نامحرمان نفوذ کنند و این میراث امام را به غارت ببرند.

وی همچنین با تشکر از فعالیت های نمایندگان در مجلس هفتم در آستانه تشکیل مجلس جدید با اشاره به جایگاه رفیع این نهاد در جمهوری اسلامی ایران گفت : برای در راس ماندن مجلس شورای اسلامی نیازمند توجه جدی نمایندگان به اعتبارنامه ها هستیم.

خطیب نماز جمعه تهران، با قرائت بخشی از سخنان امام راحل یادآور شد که ایشان فرموده اند که نمایندگان در بررسی اعتبار نامه ها به مسائل شخصی وگروهی نپردازند و درعین حال از ورود عناصری که باد مسیر و سیاست وکالت خود را بر مردم تحمیل نموده اند جلوگیری شود تا هیچ عنصر خرابکار وابسته به مجلس وارد نشود.

خاتمی دربخش دیگری ازسخنانش خطاب به منتخبان مجلس هشتم گفت: وکالتی که نمایندگان پذیرفته اند امانت است و بر این اساس انتظار مردم این است که نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون ها حاضر باشند و وظیفه اصلی خود را در قانونگذاری بدانند.وی ازغیبت غیرموجه برخی نمایندگان درمجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و تاکید کرد باید برای رفع این موضوع چاره اندیشی شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قانون اساسی حق نظارت را در همه مسائل کشور به مجلس سپرده است گفت: مردم از نمایندگانشان انتظار نظارت دقیق و واقع بینانه و به دور از نگاه سیاسی دارند و تحقق این امر موجب اصلاح نظام اداری کشور خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به کشف توطئه هدایت شده از سوی آمریکا در ایران که انفجار شیراز از نمونه های آن بود گفت: گروهک کشف شده گروهک بسیار کوچکی بود، آنها تا اندازه ای لاهذهب بودند که در رادیو و تلویزیونشان به خدا و مقدسات علنا فحش می دهند.

وی با بیان اینکه این گروهک چهارهدف داشتند گفت: هدف اول آنها انتقام از دین و مذهب بود و آنها قصد داشتند در حرم حضرت معصومه و حوزه علمیه قم ومدرسه آیت الله گلپایگانی بمب گذاری کنند.خاتمی انتقام از مردم پشتیبان نظام را هدف دیگر این گروه خواند و خبر داد این گروه قصد داشتند در نمایشگاه کتاب بمب گذاری کنند.

امام جمعه موقت تهران تصمیم به انفجارسرکنسولگری روسیه را بیانگر هدف سیاسی و بمب گذاری در لوله های نفتی بندر گناوه را بیانگر هدف اقتصادی این گروهک از خرابکاری در ایران برشمرد.

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش توافقنامه امنیت عراق و آمریکا را در صورت تصویب مایه ذلت ابدی عراق خواند و خاطر نشان کرد علمای عراق در حال حاضر در برابر این توطئه ایستاده اند.

وی تسلط و نظارت بر قراردادها و توافقنامه های عراق،ایجاد زندانهای خصوصی آمریکایی در این کشور، اجازه حمله به کشور ثالث از طریق عراق ، تسلط 10 ساله بر سه وزارتخانه کلیدی و حقوقی شبیه حق کاپیتالاسیون برای اشغالگران عراق را بخشی از مفاد توافقنامه های امنیتی عراق و آمریکا برشمرد و گفت این یعنی بردگی ابدی یک ملت فکر نمی کنم هیچ آزاده ای در عراق تن به این ذلت دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: هر دولتی که این قرارداد ننگین را امضا کند ایران آن را خائن به اسلام و تشیع و خائن به ملت عراق می داند.

وی به اهانت به قرآن توسط سربازان آمریکایی برای چندمین بار اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها نسبت به اسلام کینه دارند چون سلطه جهنمی آنها را رد می کند اما به فضل الهی خیزش جهانی اسلامی شروع شده و نور قرآن و اسلام در حال گسترش است و آنها نخواهند توانست با این اقدامات در برابر این گسترش مقاومت کنند.

خاتمی توافقات اجلاس دوحه را به فال نیک گرفت و یادآور شد: استکبار در پی آن بود بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه از حزب الله انتقام گیرد اما حزب الله مقاومت کرد و با وحدت با گروه های لبنانی گروه مقاومت خوبی را تشکیل داد.

وی تاکید کرد: برخی کشورهای در حوادث لبنان عربی خیلی بداخلاقی کردند و به حزب الله و ایران اهانت کردند اما در نهایت آنچه حزب الله از یک سال و نیم پیش مبنی بر شکل گیری دولت وحدت ملی خواستار بود محقق شد .

امام جمعه موقت تهران گفت: پیروزی سیاسی حزب الله دراین مقطع زمانی کمترازپیروزی نظامی درجنگ 33 روزه نبود. خاتمی تاکید کرد درس این پیروزی این بود که مقاومت پیروزی را در پی دارد تنها راه پیروزی ملتها این است که خود برسرنوشت خود حاکم باشند.

سید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران نیز بحث ضرورت پایبندی مومنان به عمل صالح را پی گرفت و بر الگو گیری مومنان در عمل صالح از حضرت امیرالمومنان علی (ع) و حضرت فاطمه (س) تاکید کرد.